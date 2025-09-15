Sistema Patria activará bono a jubilados en las próximas horas: monto en bolívares a cancelar

Suscríbete a nuestros canales

Entre el 15 y el 16 de septiembre, el Sistema Patria se prepara para iniciar la entrega del Bono de Guerra Económica destinado a los jubilados de la administración pública.

En septiembre, el monto del bono se ajustará al alza, superando el valor pagado en agosto. Los beneficiarios recibirán la confirmación, vía mensaje de texto a través del número 3532 y por la aplicación veMonedero.

Monto aproximado a pagar a jubilados

Este mes, se espera que los beneficiarios reciban un aproximado de 17.600 bolívares, lo que equivale a unos 112 dólares, ofreciendo un alivio económico en el contexto actual.

Según las previsiones, otros grupos también recibirán sus respectivos pagos en las siguientes fechas:

Pensionados del IVSS y Amor Mayor: el pago correspondiente a septiembre, con un monto de $50, se realizaría de forma extraoficial desde el lunes 22 de septiembre.

Bonos entregados hasta la fecha

A lo largo de este mes, el Sistema Patria mantuvo un cronograma de asignaciones para sus usuarios. Hasta la fecha, se han entregado varios bonos, entre ellos:

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 840,60 bolívares.

(estudiantes universitarios): 840,60 bolívares. Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 566,50 bolívares.

(estudiantes de bachillerato): 566,50 bolívares. 100% Amor Mayor: Pensionados, adultos mayores: 130,00 bolívares.

Pensionados, adultos mayores: 130,00 bolívares. Bono Único Familiar: Por 2.200,00 bolívares.

Por 2.200,00 bolívares. Bono complementario: 740,40 y 1.480,00 bolívares.

Cómo cobrar los bonos en el Sistema Patria

El único requisito para acceder a estos beneficios es estar registrado en la plataforma Patria.

Una vez que el bono sea asignado, los usuarios pueden transferir los fondos a su cuenta bancaria siguiendo estos pasos:

Inicia sesión en la plataforma y dirígete al "Monedero".

Selecciona la opción "Retiro de fondos".

Elige el monedero de origen, el monto y el destino.

Confirma la operación haciendo clic en "Continuar" y luego en "Aceptar".

Además de la transferencia bancaria, la plataforma ofrece diversas opciones para el uso de los fondos, como el pago de servicios públicos, recargas telefónicas y de pago de gasolina.

