¿Revisaste tu cuenta? Facebook te debe dinero por una demanda y seguro no lo sabes

A partir de este mes, la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, comenzó a distribuir los pagos de un acuerdo legal de 725 millones de dólares a sus usuarios afectados.

Este acuerdo pone fin a una demanda colectiva que acusaba a la red social de compartir datos de sus usuarios con terceros sin permiso. Esto además de no supervisar adecuadamente el acceso de estas compañías a la información personal según informó Telemundo Chicago.

Este suceso destaca la importancia de las políticas de privacidad de datos en las grandes plataformas tecnológicas y sus implicaciones legales.

¿Cómo recibirán el dinero?

Los beneficiarios, que realizaron una reclamación a tiempo, recibirán notificaciones por correo electrónico tres o cuatro días antes de que se emita su pago.

Aunque la cantidad exacta varía, se estima que cada usuario podría recibir entre 25 y 40 dólares, dependiendo del tiempo que mantuvo su cuenta de Facebook activa durante el período del acuerdo.

Según el sitio web oficial del litigio, los pagos se enviarán en lotes a lo largo de 10 semanas, utilizando diversos métodos de pago como PayPal, Venmo, Zelle, depósito directo o cheques.

Recomendaciones

Para quienes son parte de la demanda, es importante tomar precauciones para evitar estafas. Se recomienda verificar que los correos electrónicos provengan de una dirección oficial relacionada con el acuerdo, como [email protected].

También recomiendan no abrir enlaces sospechosos o proporcionar información personal sensible.

El acuerdo de 725 millones de dólares representa una de las compensaciones más grandes en la historia de las demandas por privacidad de datos. Esta situación refleja la creciente preocupación por la protección de la información personal en la era digital.

