Residentes de New York recibiran 400 dólares por inflación: sepa si usted lo recibirá

Suscríbete a nuestros canales

La iniciativa intenta devolver a los ciudadanos una parte del dinero recaudado por el aumento del impuesto sobre las ventas, producto de la inflación, contempla la entrega automática de cheques sin necesidad de trámites adicionales.

Esta medida busca aliviar a los hogares afectados por el incremento en el costo de vida debido a la inflación y fue anunciada por la gobernadora de New York, Kathy Hochul, quien declaró al respecto:

"A partir de octubre, los neoyorquinos recibirán un reembolso inflacionario porque es sencillo: este es su dinero y lo estamos devolviendo a sus bolsillos”, dijo Hochul.

Quiénes califican para el beneficio y cuánto es el monto

Para ser elegibles, los residentes deben haber vivido en el estado durante todo el año 2023 y haber presentado su declaración fiscal correspondiente con el formulario IT-201. También es requisito que no hayan sido declarados como dependientes en la declaración de otra persona. No se exige ningún trámite adicional para acceder al beneficio. El monto del reembolso depende del nivel de ingresos y estado civil reportado: personas solteras con ingresos de hasta 75 mil dólares recibirán 200 dólares, mientras matrimonios o viudos con ingresos conjuntos hasta 150 mil dólares podrán recibir hasta 400 dólares. Ingresos superiores a esos límites recibirán cantidades reducidas de 150 o 300 dólares.

Proceso de entrega y detalles importantes

Los cheques serán enviados de forma gradual entre finales de septiembre y noviembre de 2025, directamente a la dirección postal registrada en la declaración de impuestos.

En caso de cambios de domicilio, es necesario actualizar la dirección para asegurar la entrega del cheque. La distribución no está organizada por zonas o códigos postales específicos, y los servicios de atención no pueden ofrecer información individualizada sobre el estado de envío.

La información detallada fue obtenida del portal oficial del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York.

Visita nuestras sección de Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube