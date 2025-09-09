¿Cometiste un error? Así puedes corregir tu declaración de impuestos y recibir tu reembolso

Suscríbete a nuestros canales

Debes presentar una declaración de impuestos enmendada si hay un cambio en tu estado civil, ingresos, deducciones, créditos, dependientes o responsabilidad tributaria.

No necesitas presentar una declaración enmendada si el Servicio de Impuestos Internos (IRS) te notifica que corrigió los errores en tu declaración original. En este caso, te indicarán cuáles son las correcciones.

¿Cuál es el plazo para enmendar mi declaración?

Generalmente, tienes tres años después de la fecha en que presentaste tu declaración de impuestos original para presentar una enmendada y reclamar un reembolso.

Sin embargo, se aplican reglas especiales si quieres reclamar un reembolso por pérdidas netas de operación, crédito tributario por impuestos extranjeros, o deudas incobrables, así lo indica el portal oficial del IRS.

Motivos para enmendar una declaración

Estado civil para efectos de la declaración

Ingresos

Deducciones

Créditos

Dependientes

Responsabilidad tributaria

¿Cómo presento una declaración enmendada?

Para enmendar tu declaración, debes presentar el Formulario 1040-X, Declaración Enmendada del Impuesto Estadounidense Sobre los Ingresos Personales.

Puedes utilizar un software de impuestos para presentar electrónicamente tu Formulario 1040-X en línea. El IRS permite a las personas presentar hasta tres declaraciones enmendadas para el mismo año.

Si enmiendas tu declaración para los años 2021 y posteriores, puedes solicitar tu reembolso a través de un depósito directo.

En el portal del IRS, se ofrece a los contribuyentes videos, tutoriales y explicaciones detalladas para gestionar este tipo de trámites en línea.

