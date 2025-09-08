Cupones de alimentos SNAP: ¿Eres elegible para las nuevas reglas?

Suscríbete a nuestros canales

Desde el mes de septiembre, el estado de Pensilvania ha implementado nuevos requisitos laborales para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Los nuevos requisitos laborales de SNAP se aplican a las personas de 18 a 54 años sin hijos dependientes y a quienes se consideran aptos para trabajar.

A partir del 1 de noviembre, las reglas se aplicarán a quienes tienen entre 18 y 64 años, sin hijos dependientes menores de 14. Además, los beneficiarios deben trabajar o participar en un programa de educación o capacitación por 20 horas a la semana.

¿Quiénes no se ven afectados?

Según el portal ayudas SNAP, las nuevas reglas no afectan a las personas que ya trabajan y ganan más de $217.50 a la semana.

Tampoco afectan a quienes reciben beneficios por incapacidad, a quienes están embarazadas, a quienes están en la escuela, o a quienes cuidan de un familiar enfermo. Los padres o tutores de niños menores de 18 años también están exentos.

Hasta ahora, la mayoría de los condados de Pensilvania estaban exentos de estas exigencias, pero la nueva normativa pone fin a esa excepción. Los beneficiarios de SNAP ahora deben cumplir con ciertos criterios estrictos para no perder esta ayuda.

¿Cómo puedes proteger tus cupones de alimentos?

Si eres beneficiario de SNAP en Pensilvania, debes saber que tienes que informar que estás cumpliendo con los requisitos de trabajo.

Para más información, puedes contactar con el Departamento de Servicios Humanos del estado. Los defensores de la asistencia social recomiendan que las personas busquen orientación legal para no perder la asistencia económica.

Otra opción es acudir a una de las cinco oficinas de forma presencial, recuerda que el pago mensual de estos beneficios alimenticios se recibe en base a la cantidad de integrantes que conforman el hogar.

El monto mínimo es de $219 por una sola persona y hasta $1. 751 por una familia de 8 personas. Estos pagos se perciben por un calendario de depósitos y se toma en cuenta en la mayoría de los estados el número de caso.

Montos de asistencia por número de integrantes en la familia.

