Todo lo que puede comprar con 50 dólares en un outlet de Florida: desde ropa hasta entretenimiento

Para aquellos que buscan un lugar donde hacer compras sin gastar una fortuna, los outlets son de las opciones más atractivas y en Florida hay un buen número de ellos.

Este tipo de establecimientos son como un centro comercial de puras rebajas, donde el tema principal es la venta de productos de temporadas pasadas en buen estado y a buen precio.

¿Cuál outlet en Florida es una buena opción?

Vero Beach Outlets es uno de los centros comerciales con los mejores precios en Florida.

El establecimiento está situado en 1824 94th Dr, Vero Beach, FL 32966.

Cabe destacar que cuenta con un servicio gratuito de trolley que opera todos los días de 12 del mediodía a 5 de la tarde, facilitando el desplazamiento dentro del complejo.

También hay zonas de descanso, permitiendo a los visitantes relajarse durante su jornada de compras.

¿Qué puede comprar con 50 dólares?

Los clientes tienen la oportunidad de llevarse variedad de productos por 50 dólares, como:

Ropa y calzado: Se pueden encontrar marcas de diseñador como Coach, Brooks Brothers y Tommy Hilfiger, así como ropa deportiva de Nike, Adidas y Skechers.

Artículos para el hogar: hay productos para la decoración en Pottery Barn Outlet hasta accesorios de cocina en Williams-Sonoma Outlet y Le Creuset.

Cuidado personal: tienen variedad en artículos de belleza y cuidado personal en Bath & Body Works Outlet.

Comida y entretenimiento: los visitantes pueden disfrutar de comidas rápidas en los food trucks y actividades familiares como la pista de autos a control remoto.

