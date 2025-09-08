Licencia de conducir en Florida: documentos necesarios para inmigrantes y no-inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), solo ciertos inmigrantes pueden acceder a una licencia de conducir, si no está seguro si puede aplicar, le indicamos cuáles son los requisitos que debe cumplir según el Florida Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV).

En su portal oficial informan que los inmigrantes que soliciten en persona la renovación, reemplazo o solicitud de una Licencia de Conducir o Tarjeta de Identificación, deben presentar una serie de documentos para comprobar su elegibilidad.

Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos, solo aquellos extranjeros que puedan cumplir con los estándares de la Ley de Real ID podrán proceder.

Requisito de identificación principal

Tarjeta de recibo de registro de extranjero válida (tarjeta verde, formulario I-551).

Sello I-551 en el pasaporte o en la I-94.

Orden del juez de inmigración, que contiene el número A del cliente (número de admisión),

conceder asilo con pasaporte válido. I-797, que contiene el número A del cliente, que indica que se le ha concedido asilo al cliente con un pasaporte válido.

I-797, u otro formulario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), con el número A del cliente, que indique que la solicitud de estatus de refugiado del cliente está aprobada con un pasaporte válido.

Prueba de Seguridad Social

Debe presentar al menos un original de uno de los siguientes documentos con nombre completo:

Tarjeta de Seguro Social (con el nombre actual de cliente).

Entienda que el nombre asignado en el Número de Seguro Social debe coincidir con el nombre que aparecerá en la Licencia de Manejo o Tarjeta de Identificación de Florida.

Forma W-2 (no escrita a mano).

Comprobante de pago de nómina.

Forma SSA-1099.

Cualquier forma 1099 (no escrita a mano)

Tenga en cuenta que las personas con estatus de no inmigrante también deben proporcionar prueba de un número de seguro social, a menos que su estatus migratorio no les autorice a trabajar en EEUU.

Los no inmigrantes que no son elegibles deben obtener una carta de inelegibilidad de la SSA indicando que no son elegibles para obtener un SSN.

Sin embargo, se advierte que el motivo de la inhabilitación no puede ser porque no presentó los documentos necesarios.

Prueba de dirección de residencia

Explican que no podrán utilizar su actual Licencia de Manejo o Tarjeta de Identificación como prueba de dirección de residencia.

Los solicitantes deberán presentar dos documentos diferentes con su dirección de residencia de Florida.

Pruebas de dirección de residencia incluyen, pero no limitan, a los siguientes:

Documentos de información del hogar: escritura, hipoteca, estado de cuenta hipotecario mensual o contrato de alquiler/arrendamiento residencial; o

Registro o título de vehículo de Florida; o

Factura de servicios públicos (por ejemplo, agua, gas, electricidad, teléfono celular, cable) (debe tener una fecha de los últimos 60 días); o

Libreta de pago de automóvil (debe tener una fecha de los últimos 60 días); o

Tarjeta de servicio selectivo (debe tener una fecha de los últimos 60 días); o

Tarjeta médica o de salud y/o factura médica (debe tener una fecha de los últimos 60 días); o

Póliza o factura de seguro de vivienda y/o automóvil (debe tener fecha dentro de los últimos 60 días); o

Documentación del empleador (formulario W-2 o formulario 1099, talón de pago (debe tener una fecha de los últimos 60 días)

Una carta de un refugio para personas sin hogar, un proveedor de servicios de transición o un centro de acogida que verifique que el cliente reside en la dirección del refugio. (debe tener una fecha de los últimos 60 días) o

Declaraciones financieras (bancarias, tarjetas de crédito o cuentas de inversión) (debe tener una fecha de los últimos 60 días)

Correo/documentos utilizados por agencias gubernamentales federales, estatales, del condado o de la ciudad (incluidas las agencias de ciudades y condados) (debe tener una fecha de los últimos 60 días)

Delincuente sexual/depredador sexual/delincuente profesional: (debe tener una fecha de los últimos 60 días) Certificación de domicilio, sección A, y el formulario de registro del FDLE completado por el departamento del sheriff local.

Ahora, para aquellos que no tengan ninguno de los documentos anteriores a su nombre pueden pedirle a la persona con la que residen que complete un formulario de Certificación de domicilio junto con dos documentos de prueba de domicilio enumerados en ese formulario.

La persona con la que vive el solicitante debe estar presente en la oficina de emisión o debe firmar un formulario de Certificación de domicilio en presencia de un notario.

