El pueblo costero de Florida donde los alquileres son los más económicos: con $1500 vives un mes

Mientras las grandes ciudades de Florida acaparan la atención del mercado inmobiliario, una zona al noroeste gana protagonismo por ofrecer una vida tranquila.

De acuerdo con la reseña del portal web Tv Azteca, en este pueblo costero se puede vivir con playas y un clima cálido.

Crystal River

Si bien Crystal River es una ciudad en su descripción oficial, la empresa estadounidense de bienes raíces Redfin la incluyó en un ranking con los mejores 11 pequeños pueblos de Florida para establecerse.

Según la reseña, en Crystal River los precios de las viviendas son más bajos, además hay diversos servicios y actividades al aire libre que mejoran notablemente la calidad de vida.

Alquiler en este pequeño pueblo

A partir de septiembre 2025, el alquiler promedio en Crystal River es de $ 622 por mes.

Esto quiere decir que necesita de un salario de por lo menos $ 2.073 por mes o $ 24.876 por año, según apartamentos.com.

Aunque es un destino popular entre personas jubiladas, cada vez más familias jóvenes y trabajadores remotos consideran mudarse a este entorno más relajado y asequible.

Cuando alquilas un apartamento en Crystal River, puedes esperar pagar alrededor de $ 417 por mes por un estudio, $ 622 por un apartamento de una habitación, y alrededor de $ 859 por un apartamento de dos habitaciones.