Estados con más venta de armas en EE.UU.: los dos primeros tienen una gran población hispana

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció un nuevo programa de incentivos fiscales para que los residentes compren armas sin impuestos. La iniciativa busca impulsar la venta de armas en un estado que ya ocupa el segundo lugar a nivel nacional.

"Festividades fiscales de la Segunda Enmienda"elimina los impuestos a las ventas minoristas de armas de fuego, municiones, pertrechos y equipos para pescar, acampar y cazar.

DeSantis declaró que está "orgulloso de anunciar el comienzo" de esta iniciativa, que busca hacer que las armas sean más accesibles.

¿Qué se sabe de la medida?

El gobernador también pidió al Congreso de Florida que apruebe una ley para permitir que los ciudadanos porten armas en público. Sin embargo, la iniciativa se ha estancado porque el presidente del Senado floridano, Ben Albritton, se ha opuesto a la medida.

Albritton citó la oposición de la Asociación de Alguaciles de Florida.

¿Cuál es la posición de Florida en el mercado de armas?

Según el análisis de la organización SafeHome.org, que utiliza datos del FBI y de la Oficina del Censo de EE.UU., Florida ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la venta de armas.

El estado se encuentra solo por detrás de Texas. En 2024, se vendieron cerca de 1.22 millones de armas, lo que representó una caída interanual del 7 % entre 2023 y 2024.

¿Qué otros estados destacan en el reporte?

Otros estados que suelen ubicarse en los primeros puestos del ranking y son mencionados en el reporte, debido a su gran volumen de ventas, son:

California: A pesar de sus estrictas leyes de control de armas, su gran población hace que la venta de armas sea muy alta.

Pensilvania: Es otro estado con una alta concentración de ventas de armas, y se ubica entre los cinco primeros a nivel nacional.

Ohio: Este estado también aparece en los primeros lugares, con un alto volumen de ventas.

Georgia: Un estado que consistentemente se encuentra en el top 10 en cuanto a la venta de armas de fuego.

Indiana: Se destaca por un alto número de ventas per cápita.

En resumen, los informes sobre la venta de armas suelen destacar a Texas, Florida y California como los tres estados con el mayor volumen de ventas en el país.

