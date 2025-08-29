Los 7 secretos del viajero: sigue estos pasos para recibir reembolsos o cupones si tu vuelo en EE. UU. se cancela

Suscríbete a nuestros canales

El seguimiento de las demoras y cancelaciones en los aeropuertos del área triestatal es fundamental para los pasajeros que transitan por esta región.

Conocer el estado actualizado de los vuelos ayuda a planificar desplazamientos y tomar decisiones oportunas ante posibles inconvenientes.

La información sobre las demoras y cancelaciones fue obtenida del portal web de Telemundo 47, donde se brinda un acceso directo y actualizado para verificar el estatus de vuelos de las principales aerolíneas que operan en esta zona.

Estado de vuelos y derechos del pasajero

En Estados Unidos, las aerolíneas no tienen la obligación de compensar a los pasajeros por retrasos o cancelaciones, salvo en casos específicos como vuelos sobrevendidos, según la normativa federal.

Las políticas pueden variar entre las distintas compañías aéreas, por lo que se recomienda consultar directamente con la aerolínea ante demoras prolongadas para conocer si ofrecen comidas, alojamiento u otros servicios.

Las líneas aéreas están obligadas a mantener informados a los pasajeros sobre cambios en el estado de sus vuelos con al menos 30 minutos de anticipación, proporcionando actualizaciones vía sus sitios web, sistemas telefónicos, y en los propios aeropuertos.

Sin embargo, los retrasos progresivos, en los que un problema puede extenderse más de lo previsto, pueden dificultar la estimación precisa de la duración del retraso.

Procedimientos ante cambios y cancelaciones

En caso de retraso, los pasajeros pueden intentar reasignar su vuelo a través de los canales oficiales de la aerolínea, como llamadas telefónicas, páginas web, aplicaciones móviles o redes sociales.

Cambiar de vuelo o incluso de aerolínea puede implicar costos adicionales y trámites complejos, especialmente si ya se ha documentado equipaje.

Cuando un vuelo se cancela, la mayoría de las aerolíneas ofrece la reubicación sin costo en la siguiente salida disponible. Si el pasajero opta por cancelar el viaje tras la cancelación, tiene derecho a la devolución total de las tarifas pagadas por el transporte no utilizado, incluyendo cargos adicionales como equipaje o asignación de asientos.

En algunos casos, en lugar de reembolso, se ofrecen cupones para viajes futuros que pueden estar sujetos a restricciones.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube