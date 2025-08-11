¿No tiene estudios universitarios pero buscas empleo?: esta empresa te pagará hasta $20 la hora y también ofrece descuentos en viajes

Suscríbete a nuestros canales

Una empresa ubicada en Miami, Florida, ha abierto una vacante destinada a latinos que residen en la ciudad, con un salario de entre US$17 y US$20 la hora.

Esta oferta laboral para latinos es para emplearse como auxiliar de carga en la compañía Panorama Services and Travel y no solicita estudios universitarios, según la información publicada en La Nación.

Detalles del empleo para latinos en Miami

El trabajo ofertado es de tiempo completo y requiere que los postulantes hablen inglés y español preferentemente. Entre los requisitos están la capacidad para levantar hasta 200 libras de forma repetitiva, experiencia en caja y punto de venta, conocimientos básicos de matemáticas, manejo de efectivo y tarjetas, atención al cliente, además de ser responsables, puntuales y proactivos.

También se exige disponibilidad para viajar diariamente y la posibilidad de reubicarse en Miami antes de comenzar a trabajar.

Las tareas del auxiliar de carga incluyen recibir paquetes, atención al cliente en el área de carga, cargar y descargar entradas, pesar y etiquetar paquetes, operar caja registradora y mantener el orden y limpieza en el área de trabajo. Aunque el bilingüismo no es indispensable, sí es una ventaja para algunos candidatos.

Beneficios y contexto salarial

Panorama Services and Travel, que opera desde 1991 y tiene tres sedes en Miami, ofrece a sus empleados un ambiente laboral estable, capacitación continua, oportunidades de crecimiento, y descuentos en envíos y servicios de viajes.

La empresa se enfoca en la comunidad migrante de habla hispana con servicios que incluyen envíos internacionales a América del Sur y Centroamérica.

Respecto al salario, el ofrecido de hasta US$20 por hora se encuentra por debajo del estimado como salario digno en Florida, que según estudios debe ser al menos US$22,43 por hora para una persona soltera.

Este requerimiento aumenta significativamente para quienes tienen hijos, llegando a más de US$58 por hora en algunos casos. No obstante, el costo de vida varía significativamente según la zona dentro de Florida.

