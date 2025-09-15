Título de Bachiller: estos son los requisitos para legalizarlo ante la Zona Educativa

Suscríbete a nuestros canales

La legalización de documentos de educación básica y media diversificada es necesario para garantizar su autenticidad y validez ante la Zona Educativa.

De acuerdo con el Ministerio para la Educación , en el caso del título de bachiller, notas certificadas, entre otros, es necesario cumplir con una serie de requisitos específicos.

Estos requerimientos son:

Copia de la Cédula de Identidad (Ampliada y Centrada): La cédula de identidad es un documento esencial para verificar la identidad del solicitante.

Copia de la Partida de Nacimiento: La copia de la partida de nacimiento es requerida para confirmar la nacionalidad y datos personales del solicitante.

Original y copia del Documento a Legalizar (Título de Bachiller, Notas Certificadas, etc.): El documento que se busca legalizar debe presentarse en su versión original y copia para su validación.

Un sobre manila tipo oficio: Este sobre se utiliza para guardar y proteger los documentos legalizados.

Hojas blancas tipo oficio: Estas hojas se pueden requerir para realizar cualquier trámite o proporcionar información adicional si es necesario.

Estos requisitos pueden variar en algunas Zonas Educativas, en muchas de ellas se debe asistir con cita o la recepción de documentos puede estar limitada a días específicos.

Por lo que es recomendable asistir a la sede más cercana a su residencia para confirmar la información.

Las Zonas Educativas legalizan otros documentos como: