Así puedes inscribirte para recibir servicios médicos gratuitos o a bajo costo en California: ¿Aplica para inmigrantes?

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California, conocido como DHCS, se encarga de coordinar y gestionar los principales programas de salud pública en el estado, incluyendo Medi-Cal, que es el programa de Medicaid de California.

¿Qué hace Departamento de Servicios de Atención Médica de California?

DHCS garantiza que millones de californianos tengan acceso equitativo a servicios de atención médica de calidad.

California State Portal+1 El departamento supervisa la cobertura médica para personas con bajos ingresos, niños, mujeres embarazadas, ancianos y personas con discapacidades, incluyendo servicios físicos, salud mental, tratamiento por uso de sustancias, servicios dentales, farmacéuticos, y atención a largo plazo.

¿Cómo funciona DHCS?

El DHCS trabaja en colaboración con organismos federales, estatales, condales, proveedores de salud y organizaciones comunitarias.

A través de Medi-Cal, el DHCS financia y regula planes de salud administrados, redes de proveedores (como médicos, hospitales, dentistas y farmacéuticos) y servicios especializados en salud mental y tratamiento de sustancias.

Además, promueve iniciativas como la Transformación de la Salud Conductual, que refuerzan los servicios de salud mental, aumentan la capacidad comunitaria y mejoran la transparencia del sistema.

Beneficios del Departamento de Servicios de Atención Médica de California para inmigrantes

Cobertura Medi-Cal para todos los ingresos bajos, sin importar estatus migratorio: Desde 2024, California amplió Medi-Cal para incluir a todos los adultos de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio, siempre que cumplan los requisitos de residencia y nivel de ingresos. Esto incluye:

Niños y adolescentes inmigrantes

Jóvenes ex-tutelados (foster youth)

Adultos entre 26 y 49 años (expansión reciente)

Personas mayores de 50 años

Mujeres embarazadas (sin importar estatus)

Servicios de emergencia

Los inmigrantes indocumentados también pueden acceder a Medi-Cal de emergencia, que cubre partos, servicios hospitalarios urgentes y ciertos tratamientos esenciales, como diálisis o quimioterapia.

Acceso a salud mental y uso de sustancias

DHCS, mediante programas como Behavioral Health, también permite que personas sin seguro médico tradicional, incluyendo inmigrantes, accedan a servicios comunitarios de salud mental y tratamiento por uso de sustancias.

Community Supports (Apoyos Comunitarios)

Algunos planes de Medi-Cal incluyen apoyos sociales como asistencia para encontrar vivienda temporal, transporte médico, nutrición, manejo de enfermedades crónicas, y más, disponibles también para ciertos inmigrantes.

¿Cómo inscribirse para recibir los servicios del de Servicios de Atención Médica de California?

Verifica tu elegibilidad: Medi‑Cal está disponible para personas de bajos ingresos, embarazadas, niños, mayores, personas con discapacidad; muchas veces independientemente de la ciudadanía. Solicita la cobertura: Puedes aplicar en línea a través del sitio web de DHCS, o mediante el portal estatal de beneficios (BenefitsCal), o visitando la oficina de servicios sociales del condado. Proporciona información requerida: Te pedirán datos sobre ingresos, residencia, identificación, número de personas en el hogar. Anthem Medicaid. Selecciona un plan de salud: Una vez aprobado, elegirás un plan de salud participante de Medi‑Cal. DHCS ofrece ayuda para elegir a través de “Health Care Options”. Renueva y mantén tu cobertura: Revisa los requisitos de renovación anual o semestral, mantén actualizada tu información de contacto.

