Descubre cómo encontrar becas y opciones de ayuda financiera educativas en EEUU: plataforma ayuda a filtrar las que son adecuadas para ti

En Estados Unidos (EEUU) existen una gran variedad de becas y programas que ayudan financieramente a los estudiantes dependiendo de sus circunstancias y de su rendimiento académico, le decimos cuál es su impacto y cómo rastrear las que puedan ser viables para ti.

Estamos hablando de un contexto país en el que la deuda estudiantil se ha convertido en un problema enorme del sistema, por lo que obtener una o varias becas puede evitar un dolor de cabeza a corto, mediano y largo plazo o puede ayudar a aligerar esa carga.

Hay que destacar que, la deuda estudiantil en EEUU ha superado los $1.8 billones de dólares, lo que la convierte en la segunda forma de deuda de consumo más grande del país, solo superada por la deuda hipotecaria.

Se estima que más de 43 millones de estadounidenses tienen algún tipo de deuda estudiantil y que el promedio es de unos $32.000, lo que puede ser mucho más elevado si se obtienen títulos de posgrado.

En EEUU acceder a becas no es solo una ventaja, sino una estrategia financiera vital para los estudiantes.

Entonces, en un sistema donde los costos de la universidad se han disparado y la dependencia de los préstamos es la norma, las becas se convierten en una herramienta crucial para evitar la pesada carga financiera.

Por lo que es importante que las personas conozcan cada vez más lugares y herramientas que les permitan conocer cuáles son sus opciones.

Le explicamos cómo buscar y dónde hacerlo

Vale la pena destacar que existen plataformas bastante populares, como Fastweb, College Board y Sallie Mae, en dónde los interesados pueden filtrar por sus calificaciones, intereses, etnia, país de origen y más.

En esta oportunidad les hablamos del buscador de becas y subvenciones de U.S. News y World Report, en la que puede limitar su búsqueda por estadísticas como puntajes de exámenes, ubicación, tipo de premio y tipo de escuela.

Esta plataforma contiene una extensa base de datos con las becas y programas, monto promedio de adjudicación, feche tope de la actual o próxima postulación e información sobre cada cuánto tiempo se otorga, entre otros aspectos.

Este buscador de becas le permite rastrear por medio de diferentes variables para una mayor precisión:

Palabras claves

Ubicación de residencia y de dónde quiere aplicar

Área de estudio: con una amplia gama de profesiones

Nivel de educación: escuela secundaria, licenciatura, graduado, maestría o doctorado.

Si busca acceso a estudios de jornada completa, tiempo parcial o en línea.

Tipo de escuela a la que quiere aplicar: si se trata de una universidad de 4 o 2 años, si es vocacional o si desea estudiar en el extranjero

Montos a los que aspira acceder

Puntuación ACT

Puntaje SAT

GPA

Etnias

Género

Afiliación comunitaria

Situación de vida. si es padre, padre soltero, si atraviesa situaciones de dificultad. si es estudiante de primera generación, no tradicional o que regresa a los estudios.

Actividades extracurriculares e intereses

Si busca becas únicas o renovables

Además, puede especificar criterios de elegibilidad y requisitos

Se le desplegarán opciones según los filtros mencionados con información básica y al hacer clic en “más detalles”, podrá conocer a fondo la información de la subvención o beca.

Puede acceder en el siguiente enlace: Scholarship Finder - US News Education

