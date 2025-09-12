¿Qué son los productos THC y por qué han prohibido su venta a menores en Texas?: esto debes saber

Suscríbete a nuestros canales

En Texas, Estados Unidos (EEUU), se ha prohibido que los menores de edad puedan acceder a ciertos productos por medio de una orden ejecutiva, le explicamos de qué se trata.

Resulta que el gobernador del estado, Greg Abbot, ya no permitirá que menores de 21 años adquieran y utilicen algunos productos derivados del cáñamo y THC en Texas.

Es decir, más que una prohibición total es una regulación con restricciones.

Lo primero que hay que entender es que los productos del cáñamo y THC son aquellos que contienen una sustancia llamada delta-9-tetrahidrocannabinol (THC).

Este es el compuesto químico principal que se encuentra en la planta de cannabis y es el responsable de los efectos psicoactivos, es decir, de la sensación de "euforia" o "viaje" que se asocia con el consumo de la marihuana.

El principal debate sobre estas sustancias es debido a serias preocupaciones sobre su salud y el desarrollo del cerebro.

Qué establece la nueva regulación

Abbott instruyó al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS), la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC) y el Departamento de Seguridad Pública (DPS) a tomar medidas inmediatas para restringir el acceso de los menores a productos derivados del cáñamo en Texas.

En este sentido:

Se prohíbe la venta de productos de cáñamo a menores de 21 años.

Comercios deberán verificar la identificación oficial de sus clientes, quienes incumplan pueden perder su licencia.

Obliga a revisar reglas de pruebas de laboratorio, etiquetado, tarifas de licencias y registros.

Refuerza operativos de vigilancia junto con las agencias estatales y la policía local.

Estudiarán el marco regulatorio del Proyecto de Ley 309 para crear un sistema más transparente de la venta de estos productos.

Tenga presente que, el límite de edad ha entrado en vigor de manera inmediata, según la orden.

“A falta de regulaciones similares a las que se aplican a otras sustancias psicoactivas que los adultos pueden disfrutar de forma segura, como el alcohol y el tabaco, se ha permitido que los menores compren estos productos sin ninguna garantía”, declaró Abbott.

Además, el estado prohibió los vapeadores de THC a partir del 1 de septiembre, aunque aún se pueden conseguir comestibles, gomitas y bebidas.

Se explica que Abbott ordenó este miércoles 10 de septiembre que la TABC y al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas que investiguen si las agencias podrían implementar un marco regulatorio para el cáñamo consumible sin una nueva ley vigente.

Esto podría incluir disposiciones similares a las establecidas en la iniciativa de ley 309 de la cámara baja (HB 309), del representante Briscoe Cain, republicano por Deer Park, que se ajustó a la solicitud de Abbott en su veto de junio a la prohibición total, pero que nunca fue objeto de audiencia.

Antecedentes

Es importante entender que los productos consumibles que contienen THC son legales desde que una ley de 2019 legalizó el cultivo de cáñamo, pero debido a que los legisladores no anticiparon la proliferación de productos intoxicantes, se quedaron sin regular al tiempo que el número de minoristas se ha disparado.

Se ha dado a conocer que, previamente, la Legislatura de Texas tuvo tres intentos fallidos por aprobar una ley que prohibiera la venta al público de todos los tipos de THC.

Sin embargo, esta fue rechazada por falta de consenso.

Y es que algunos políticos que buscaban la prohibición total del cáñamo argumentando que había vacíos legales que permitían la venta de otros productos derivados de la marihuana que no están regulados, mientras que otros temían el impacto económico y la pérdida de empleos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube