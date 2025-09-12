Leptospirosis en las calles de Chicago: sepa qué es y cómo combatirla

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Chicago emitieron una alerta de salud pública tras reportar una serie de casos de leptospirosis.

Esta es una enfermedad bacteriana contagiosa que se cobró a vida de al menos una persona en la ciudad según informó Telemundo Chicago.

El Departamento de Salud Pública de Chicago confirmó que cuatro infecciones recientes, incluida la víctima mortal, se relacionan con el contacto con orina o excrementos de animales, principalmente de ratas.

Este suceso destaca un riesgo sanitario latente en zonas urbanas, ya que esta bacteria puede sobrevivir en el suelo y el agua contaminada por meses.

¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una infección bacteriana que afecta tanto a humanos como a animales, incluidos perros.

Los síntomas iniciales en las personas pueden manifestarse entre dos y 30 días después de la exposición e incluyen fiebre, escalofríos, dolores corporales, náuseas y diarrea.

Si no se trata a tiempo, la enfermedad puede progresar a una segunda fase mucho más grave, que causa daños a órganos importantes como los riñones y el hígado, o provoca meningitis.

En animales, la infección puede pasar desapercibida, pero a menudo se presenta con síntomas como letargo, aumento de la sed, vómitos y coloración amarillenta de la piel.

Prevención

Para prevenir la infección, las autoridades recomiendan evitar el contacto con aguas estancadas y sellar los contenedores de basura para reducir la población de roedores.

También aconseja utilizar guantes y calzado impermeable al trabajar en jardines o zonas con riesgo de contaminación son prácticas clave.

Además, aconsejan a los dueños de mascotas que consulten con su veterinario sobre la posibilidad de vacunar a sus perros contra la leptospirosis. Esta es una medida preventiva importante para proteger a los animales y reducir el riesgo de transmisión.

