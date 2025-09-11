La verdad detrás de los accidentes de tránsito con camiones en EEUU: conozca las cifras y opciones legales para afectados

Suscríbete a nuestros canales

Los accidentes de camiones no son hechos aislados que solo pueden ocurrirles a ciertas personas, todos los conductores están expuestos a verse involucrados en este tipo de siniestros viales, es importante que entienda cuáles son las estadísticas, causas y que sepa qué hacer legalmente si se ve afectado por uno.

Lo primero que hay que saber es que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) muestran que ocurren más de 160.000 accidentes de camiones en los EEUU cada año.

Estos accidentes se encuentran entre las colisiones más devastadoras en la carretera, razón por la que los conductores deben mantenerse alertas.

Un reciente informe realizado por la firma de abogados Asrash Khorsandi Injury Lawyers señalan que los accidentes de camiones, a menudo resultan en lesiones graves, daños extensos a la propiedad y pérdida de vidas.

Y no es de extrañar, resaltan que los camiones grandes pueden pesar hasta 80,000 libras, lo que equivale a 20 automóviles de pasajeros, factor que aumenta la gravedad de estos choques.

Importantes datos en cifras

De hecho, entre enero de 2021 y principios de 2025 se han generado unos 729 mil 734 accidentes.

En 2024 ocurrieron unos 156 mil 660, en el último conteo actualizado de 2025 indico que ya habían ocurrido unos 70 mil 781.

La cifra corresponde al primer, segundo y principio del tercer trimestre del año en curso.

En 2024 la gravedad de los accidentes de desglosa de la siguiente forma:

4.174 choques fatales

4.665 número de muertes ocasionadas

53.614 choques con lesiones

71.544 número de lesiones

En el caso de 2025 (los dos primeros trimestres e inicios del cuarto):

1.633 choques fatales

1.796 número de muertes ocasionadas

24.281 choques con lesiones

32.245 número de lesiones

Otro dato clave es que la mayoría de los accidentes ocurren en ubicaciones rurales, en carreteras no interestatales y de día.

Causas de este tipo de accidentes

El informe de la firma señala que el error del conductor representa la mayoría de estos accidentes, de hecho, causa alrededor del 87% de las colisiones.

Los conductores a menudo sobreestiman sus habilidades y toman malas decisiones, como exceso de velocidad o seguir demasiado de cerca.

Desde enero de 2021 hasta el 25 de julio de 2025, los conductores de 46 a 55 años (experimentados) fueron quienes estuvieron involucrados en más accidentes con lesiones que los conductores de otros grupos de edad.

Pero no todos los accidentes son ocasionados por errores humanos.

Muchos camioneros provocan y sufren lesiones por factores fuera de su control:

Carga mal cargada, frenos defectuosos, mantenimiento inadecuado o condiciones peligrosas de la carretera.

Es decir, los conductores de camiones también pueden convertirse en víctimas de choques causados por factores fuera de su control.

Responsabilidad legal y reclamo de compensaciones

Si sufrió lesiones en un accidente de camión lo ideal es que consiga ayuda legal para luchar por sus derechos o los de sus familiares.

Asrash Law explica que los afectados en este tipo de accidentes tienen derecho a obtener una compensación por sus lesiones, salarios perdidos y más.

Destacan que un abogado con experiencia en accidentes de camiones puede profundizar en la evidencia, como imágenes de la cámara del tablero, datos de la caja negra, declaraciones de testigos y registros del conductor, para ayudar a determinar qué salió mal y quién tiene la culpa.

Desde Asrash Law informan que, dependiendo de las circunstancias, puede haber varias vías legales disponibles para los afectados:

- Reclamo por lesiones personales:

Si sufrió lesiones en un accidente de camión causado por la negligencia de otra persona, como un conductor, una empresa de camiones o un proveedor de mantenimiento, puede ser elegible para presentar un reclamo por lesiones personales.

Puede presentar reclamos contra:

Parte responsable : la persona o entidad directamente responsable de causar el accidente (por ejemplo, un conductor de camión o una empresa negligente).

: la persona o entidad directamente responsable de causar el accidente (por ejemplo, un conductor de camión o una empresa negligente). Terceros: si la negligencia de otro conductor, contratista o empresa fue un factor en el accidente, es posible que pueda presentar un reclamo contra ese tercero.

- Compensación para trabajadores: si sufrió daños mientras realizaba sus tareas laborales, puede tener derecho a los beneficios de compensación para trabajadores, independientemente de quién tuvo la culpa.

- Responsabilidad del producto: si un defecto de fabricación, una falla de diseño o la falta de advertencia sobre un peligro conocido en el camión o sus componentes jugaron un papel en el accidente, las víctimas pueden buscar una compensación según la ley de responsabilidad del producto.

Reiteran que, las víctimas de accidentes de camiones tienen derecho a buscar una compensación por sus lesiones y pérdidas, independientemente de si son automovilistas, pasajeros, ciclistas, peatones o conductores de camiones.

Las demandas pueden dirigirse a conductores, empresas de camiones, fabricantes, empresas de carga, contratistas de mantenimiento e incluso a entidades gubernamentales, cuando las condiciones de la carretera contribuyen a los accidentes.

Además, es importante que sepa que, la mayoría de los abogados que manejan casos de accidentes de camiones trabajan con honorarios de contingencia.

Es decir, su abogado solo recibe el pago si gana su caso, en cambio, tomarán un porcentaje del acuerdo o adjudicación judicial si ganan o resuelven el caso.

Para mayor información en el estado de California, le recomendamos comunicarse con la firma de Asrash Law, llamando al (888) 488-1391.

