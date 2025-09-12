Nuevo dictamen sobre el TPS en EEUU este 12 de septiembre: ordenan actualización de la página del USCIS

Suscríbete a nuestros canales

Este 12 de septiembre el juez Edward Chen dio una orden inmediata al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis en inglés) para que actualicen su página oficial y reflejen el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos.

Es de recordar que el juez Chen bloqueó la medida dada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) de anular el TPS, la cual aseguró que era arbitraria e ilegal.

¿Qué dice la orden sobre el TPS para venezolanos?

La orden indica que el gobierno estadounidense tiene hasta las 5 de la tarde (hora del este) para refrescar la página y mostrar a los usuarios que el TPS ha sido extendido hasta octubre de 2026.

Además, se le exige a Uscis que habilite un período adicional de 24 horas para que las personas puedan volver a registrarse.

Los abogados recomiendan a los extranjeros a revisar el sitio web oficial para tener toda la información actualizada.

¿Por qué el juez bloqueó la medida?

El juez superior del Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el distrito del Norte de California, Edward Chen, frenó los intentos de la administración de Donald Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos residenciados en el país ya que las decisiones "estaban predeterminadas y eran explicaciones infundadas bajo pretexto".

En este sentido, recordó que el TPS "otorga un alivio temporal a los ciudadanos de países designados que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen debido a condiciones extraordinarias y temporales como conflictos armados, terremotos, inundaciones, sequías y epidemias".

