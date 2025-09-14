Atención veterinaria gratuita en Caracas este 14 de septiembre: ubicación y servicios disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se realizará una jornada de atención veterinaria gratuita en Caracas, que incluirá servicios médicos, vacunación, desparasitación y corte de uñas para mascotas. Además, se habilitará un espacio para la adopción responsable de animales rescatados.

La actividad comenzará a las 10:00 a. m. y busca promover el bienestar animal, facilitar el acceso a servicios veterinarios y fomentar el compromiso ciudadano con el cuidado responsable.

Jornada de atención veterinaria: quién la organiza y dónde será

La jornada está organizada por Misión Nevado y el Colectivo Nevado Gran Caracas. Tendrá lugar en la Plaza La Candelaria, ubicada en el centro de la ciudad.

Misión Nevado ofrecerá consultas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación y corte de uñas sin costo alguno. Por su parte, el Colectivo Nevado brindará vacunación séxtuple y triple felina a bajo costo.

Servicios gratuitos y adopciones responsables

Durante la jornada, los asistentes podrán adoptar perros y gatos rescatados por Misión Nevado. La adopción se realiza bajo criterios de responsabilidad y seguimiento.

La organización ha reiterado que todos sus servicios son gratuitos, incluyendo esterilizaciones y cirugías menores. En jornadas anteriores, se han atendido más de 200 animales por día.

Recientemente, Misión Nevado realizó una jornada de esterilización en la parroquia La Candelaria. Los animales fueron censados previamente mediante un código QR difundido en redes sociales.

