Cierre total en la avenida Francisco de Miranda por Vuelta a Venezuela 2025: conoce cuáles serán las vías alternas

El domingo 14 de septiembre estará cerrado el paso en la avenida Francisco de Miranda, en Caracas por la 'Vuelta a Venezuela 2025'.

A través de sus redes, la Policía Municipal de Sucre, estado Miranda, informó sobre el cierre de esta importante arteria vial.

Cierre total en la avenida Francisco de Miranda

De acuerdo con la información proporcionada, con motivo de la octava etapa del circuito Miranda, de la 'Vuelta a Venezuela' edición 2025, el cierre será total en la avenida Francisco de Miranda, ya que será la pista para el evento.

La ruta de este domingo partirá desde el Gran Muro de Petare, con retorno en la Torre de Parque Cristal.

Asimismo, indica que efectivos de PoliSucre estarán presentes "para cuidar de todos", por lo que recomendaron a los conductores a "planificar su ruta con anticipación y estar atento a las indicaciones de tránsito".

En este sentido, PoliSucre informó que el tránsito vehicular y peatonal estará restringido a partir de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde del día domingo 14 de septiembre.

Vías alternas y recomendaciones

De acuerdo con la publicación de PoliSucre, para movilizarse durante el evento, podrá tomar las siguientes vías alternas:

Avenida Rómulo Gallegos

Avenida Río de Janeiro

Adicionalmente, señala las siguientes recomendaciones:

Si vas a presenciar el evento, recuerda tomar en cuenta no invadir la vía, evitar corer al lado de los ciclistas, no intentar cruzar la carretera ni tomar fotos en el medio del recorrido.

Agrega como recordatorio que se debe respetar el paso de la caravana, prestar atención al personal de seguridad y al personal de apoyo.

