Saime inicia jornada de atención especial para adultos mayores: sepa más

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) inició una jornada de atención especial para adultos mayores en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el Saime informó sobre el operativo especial que arrancó en Caracas.

Saime inicia jornada de atención especial para adultos mayores

De acuerdo con el reporte, la ruta "José Gregorio Hernández" se activó por geriátricos del Distrito Capital.



Este programa social del Saime recorrerá todo el territorio nacional y tiene previsto visitar más de 53 geriátricos, con el firme propósito de garantizar el derecho a la identificación de quienes han dedicado su vida a la construcción de nuestro país, explica en su cuenta oficial de Instagram.



Se debe recordar que los adultos y adultas mayores en Venezuela tienen atención preferencial en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

Los mayores de 60 años que tengan su cédula de identidad vencida no deben pedir cita para renovar su documento.

¿Qué deben presentar los adultos mayores en el Saime?

Los adultos mayores solo tendrán que presentar los siguientes recaudos:

Mostrar una fotocopia de la cédula de identidad.

Proporcionar un número telefónico y correo electrónico para notificar la entrega de la nueva cédula.

De acuerdo con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, los abuelos y abuelas son atendidos en más de 100 oficinas en el territorio nacional.

Además, el Saime en sus redes sociales recuerda que la atención en sus oficinas se realiza en un horario comprendido entre 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.

Este beneficio es únicamente para los adultos mayores, mientras que el resto de la población debe agendar su cita a través de la plataforma www.saime.gob.ve.

