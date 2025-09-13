Guía para solicitar la Constancia de Ingreso y Permanencia en la web del Saime: estará habilitada en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) implementará una medida que simplifica el proceso de obtención de la Constancia de Ingreso y Permanencia.

A través de su cuenta de Instagram, el SAIME anunció que habilitará una nueva modalidad digital, para los extranjeros que requieran solicitar este documento migratorio

¿Para qué se tramita la Constancia de Ingreso y Permanencia?

De acuerdo con la información proporcionada por el SAIME, la Constancia de Ingreso y Permanencia es un documento oficial que certifica la situación migratoria de un ciudadano extranjero dentro de Venezuela.

Este tipo de constancia certifica que una persona entró de manera legal al territorio venezolano y mantiene una permanencia continua, lo cual es un requisito indispensable para una variedad de trámites. Sirve para:

Realizar trámites legales y administrativos: es solicitada para procesos como la obtención o renovación de la cédula de identidad, la solicitud de visas, la legalización de documentos, y otros procedimientos ante instituciones públicas y privadas en Venezuela.

Demostrar estatus migratorio: es la prueba formal de la legalidad de la estancia de un extranjero en el país, lo que permite el acceso a derechos y servicios, y evita problemas con las autoridades migratorias.

Solicitar la naturalización o cambios de condición: la constancia de permanencia es un requisito clave para los extranjeros que buscan cambiar su condición migratoria, por ejemplo, de transeúnte a residente permanente, o para aquellos que cumplen con los criterios para solicitar la naturalización como ciudadanos venezolanos.

El documento estará habilitado para ser solicitado en la página web del Saime a partir del próximo lunes 15 de septiembre.

¿Cuáles son los pasos para solicitar la Constancia?

Ingresa a la página web oficial del SAIME.

Dirígete al apartado de Gestión de Documentos.

Selecciona la opción de Extranjero Cedulado e ingresa tu documento de identidad y contraseña.

Busca en la parte superior "Extranjería" y haz clic en "Ingreso y Permanencia".

Verifica tus datos en el sistema y presiona "Solicitar documento".

Firma y autoriza los datos registrados.

Posteriormente, selecciona tu forma de pago (tarjeta de débito Mercantil/ Mastercard Debit/ C2P).

Selecciona la pasarela de pago, ingresa tu cédula de identidad y el número de teléfono.

Luego de escoger el banco, introduce el código de autorización.

Una vez efectuado el pago, el sistema generará un número de solicitud que servirá como comprobante. El estatus del trámite podrá ser verificado a través de la misma plataforma, donde se indicará cuándo la constancia está disponible para ser descargada.

La constancia final es un documento en formato PDF que posee elementos de seguridad, como códigos QR o firmas digitales, para su validación.

