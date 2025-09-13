Reportes de accidentes de tránsito en California: esta es la forma correcta de realizar el trámite

Suscríbete a nuestros canales

Si no tienes mucho tiempo en California, Estados Unidos (EEUU), o nunca has tenido un accidente de tránsito, puede que no sepas que debes cumplir con cierta norma o deberás enfrentar las consecuencias, conoce qué es el informe SR1.

Lo primero que debe saber es que bajo la ley de california es obligatorio presentar un informe de accidente de tránsito, aunque esto aplica solo cuándo:

Si el accidente causó cualquier tipo de lesión (incluso leve) o muerte.

Si el accidente resultó en daños a la propiedad de más de $1.000.

La razón principal para presentar el informe es para que el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) tenga constancia del accidente y pueda verificar que todos los conductores involucrados contaban con un seguro de auto válido en el momento del incidente.

Este es un paso crucial en el proceso legal y de seguros después de un accidente, ya que confirma que se cumplen las leyes de responsabilidad financiera del estado.

Cómo debe hacerlo y dónde

Cada conductor involucrado en el accidente debe presentar su propio informe ante el DMV de California.

Estamos hablando del informe SR-1, el cual debe ser llenado y presentado por el conductor del vehículo que estuvo involucrado en el accidente.

Y esto tiene un tiempo límite establecido, debe hacerlo dentro de los 10 días siguientes al accidente.

Se estipula que:

“Usted o su agente de seguros, corredor o representante legal deben completar un informe SR-1 y enviarlo al DMV dentro de los 10 días si alguien resulta herido (sin importar cuán leve sea la lesión) o muere, o si los daños a la propiedad superan los $1000”.

Este informe no puede ser realizado por terceros.

Debe saber que puede iniciar un SR-1 a través de las opciones en línea del DMV, dirigiéndose a la opción de Informe de accidente de tráfico ocurrido en California (SR-1).

Para realizar el proceso debe tener a la mano la siguiente información:

Su licencia de conducir o tarjeta de identificación (DL/ID)

El número de placa o el número de identificación del vehículo (VIN) de su vehículo

La información del seguro de tu vehículo

Información del vehículo y del seguro de la otra parte, si corresponde

Puede acceder al PDF e iniciar su reporte en el siguiente enlace: Informe de accidente de tráfico ocurrido en California (SR-1) - DMV de California.

Tenga presente que, después de hacer clic en "Enviar", el DMV le enviará una notificación a su correo electrónico con un enlace para continuar con su solicitud SR-1 y dicho enlace caduca después de 10 días.

¿Qué pasa si no presentas el informe?

Si no presentas el informe SR-1 en el plazo de 10 días después del accidente, las consecuencias pueden ser graves:

Suspensión de tu licencia de conducir: esta es la principal consecuencia.

Tu licencia será suspendida hasta que presentes el informe y demuestres que tenías el seguro de auto requerido en el momento del accidente.

Complicaciones legales y de seguro: la falta de este informe puede crear problemas con tu compañía de seguros y dificultar el proceso para que las partes involucradas reciban una compensación por los daños.

En resumen, presentar el SR-1 es una obligación legal para evitar sanciones severas y asegurar que el proceso de gestión del accidente se desarrolle correctamente.

