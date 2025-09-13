Comida gratis en Florida del 15 al 20 de septiembre: actualización semanal con ubicación y horarios

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias y entre estas hay algunas que realizan entregas semanales de comida gratis, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.
Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales hasta el 20 de septiembre
Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.
Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.
Para esta próxima semana tienen un total de 19 entregas móviles en diferentes localidades
Despensas de alimentos del 15 al 20 de septiembre en la Bahía de Tampa
Lunes 15 de septiembre
- POLK | Pilgrims Rest: en 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.
- Organizado por CFHC, patrocinado por United Way.
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3: 00 de la tarde.
En este caso, esta solo se entregará bajo cita previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.
Entregarán productos alimenticios como frutas y verduras frescas, carne y artículos de despensa.
- Organizado por Feeding Pinellas.
Martes 16 de septiembre
- HARDEE | Cutting Edge Ministries: en 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.
- Organizado por Cutting Edge Ministries.
- POLK | Frostproof Care Center: en 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 am a 1200 pm.
Tenga presente que, la distribución se realiza detrás del edificio.
- Organizado por Frostproof Care Center, patrocinado por United Way.
- PINELLAS | El Mercado en Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 4:30 de la tarde.
Recibirán alimentos como frutas y verduras frescas, carne y artículos de despensa.
La distribución se realizará hasta agotar existencias.
- Organizado por Feeding Pinellas
Miércoles 17 de septiembre
- HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603 / De 8:30 a 10:30 am.
Tenga presente que la fila para vehículos inicia en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603.
SOLO para personas sin cita previa entre las 7:00 a. m. y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.
- Organizado por Tampa Underground Network.
- POLK | Casa de Refugio: en 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853.
- Organizado por House of Refuge.
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 2:00 a 4:00 de la tarde.
Solo con cita previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.
- Organizado por Feeding Pinellas.
- POLK | Crystal Lake Elementary: en 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.
- Organizado por CFHC y patrocinado por United Way.
- HILLSBOROUGH | UACDC. en 14013 N. 22nd St. Tampa, FL 33614. De 4:30 a 6:00 de la tarde.
- Organizado por Feeding Tampa Bay.
Jueves 18 de septiembre
- HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.
- Organizado por Hands for Homeless y patrocinado por United Way.
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:30 a 4:30 de la tarde.
Organizado por Feeding Pinellas.
Viernes 19 de septiembre
- PASCO | Gulfview Grace Church: en 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.
- Organizado por Gulfview Grace Church.
- HARDEE | Caring People Recovery Center: en 5207 Doyle Parker Ave. Bowling Green, FL 33834. De 10:00 am a 12:30 pm.
- Organizado por Caring People Recovery Center
- POLK | Mulberry Community Service Center: en 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 pm.
- Organizado por Mulberry Community Service Center y patrocinado por United Way.
Sábado 20 de septiembre
- HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 am a 11:00 am.
Piden registro para esta distribución.
- Organizado por First UMC Sebring, patrocinado por United Way.
- HILLSBOROUGH | Plant City Community Resource Center: en 307 N Michigan Ave, Plant City, FL 33563. De 9:00 a 10:30 am.
- Organizado por Feeding Tampa Bay y patrocinado por Healthy Living.
- PINELLAS | Positive Impact: en 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 am.
- Organizado por Positive Impact.
- HILLSBOROUGH | Dover Advent Christian Church: en 14202 Downing St. Dover, FL 33527. De 9:30 a 11:30 am.
- Organizado por Generations Renewed.
Entregas de comida gratis de la mano de Farm Share
Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.
Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.
Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Centro y el Sur de Florida
Miércoles 17 de septiembre:
- En el Sur:
- Dade City-Pasco Sheriff's Office: en Lewis Abraham Boys & Girls Club of Lacoochee, 38724 Mudcat Grant Blvd, Dade City, FL 33523. De 9:00 am a 12:00 pm.
- Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez: en 6304 NW 14th Ave, Miami, FL 33147. De 9:00 am a 12:00 pm
Jueves 18 de septiembre
- En el Norte:
- Deland-Antioch Freewill: en 301 W Beresford Ave, DeLand, FL 32720. De 9:30 a 12:30 pm.
- En el Sur:
- The City of North Miami Beach Mayor and Commission: en Victory Park Pool, 1980 NE 171 St, North Miami Beach, FL 33162. De 9:00 am a 12:00 pm.
- Miami-Commissioner Miguel Angel Gabela: en 1407 NW 7th St, Miami, FL 33125. De 10:00 am a 1:00 pm.
Viernes 19 de septiembre
- En el Sur:
- Miami-Commissioner Ralph Rosado: en Douglas Park, 2755 SW 37th Ave, Miami, FL 33133. De 10:00 am a 1:00 pm.
Sábado 20 de septiembre
- En el Norte:
- Jacksonville-Representative Kimberly Daniels: en Jacksonville-Representative Kimberly Daniels. De 10:00 am a 1:00 pm.
- En el Sur
- WPB-Friendship Missionary Baptist Church WPB: en Friendship Missionary Baptist Church of West Palm Beach, 718 3rd St, West Palm Beach, FL 33401. De 10:00 am a 1:00 pm.
- Lauderhill-South Promo: en The Lauderhill Aquatic Center @ John E Mullin Park, 2000 NW 55th Ave, Lauderhill, FL 33313. De 10:00 a 1:00 pm.
- Miami-University of Miami Miller School of Medicine: en D. A. Dorsey Technical College, 7100 NW 17th Ave, Miami, FL 33147. De 10:00 am a 1:00 pm.
- Miramar-City of Miramar Senior Resource Fair: en Miramar Multi-service Complex, 6700 Miramar Pkwy, Miramar, FL 33023. De 10:00 a 1:00 pm.
- Miami-Lotus House: en Lotus House Women's Shelter, 217 NW 15th St, Miami, FL 33136. De 11:30 am a 2:30 pm.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube