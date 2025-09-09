Saime habilita Centro de Atención Telefónica al Usuario: conozca los trámites que puede realizar

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitó un Centro de Atención Telefónica al Usuario .

Este nuevo servicio, tendrá como objetivo brindar asesoría referente a los diversos trámites que ofrece el ente identificador.

En su cuenta en la red social Instagram, aseguró que este espacio también “recibirá denuncias y ofrecerá respuestas rápidas a las dudas e inquietudes de los usuarios”.

De igual manera, agregó que este centro de atención telefónica estará a cargo de más de 12 operadores expertos en los diferentes requerimientos para dar orientación de manera eficiente, según sea el caso a atender.

Los usuarios podrán comunicarse con el centro a través del número 0800-7246300 (0800-Saime), el cual estará funcionando en un horario de 08:00 de la mañana a 04:00 de la tarde, de lunes a viernes

Pasaporte a menores de edad

El Saime, ofrece a los representantes la posibilidad de tramitar el pasaporte venezolano a un menor de edad.

En sus redes sociales, detallaron que el costo del pasaporte para menores varía según el tipo y la edad.

¿Cuál es costo del pasaporte para menores de edad en Venezuela?

De tres meses a tres años de edad el costo del pasaporte es de Ref. 120 o al cambio según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

el costo del pasaporte es de Ref. 120 o al cambio según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. A partir de los 3 a 17 años con 11 meses de edad , los venezolanos deberán cancelar Ref. 164.

, los venezolanos deberán cancelar Ref. 164. Mayores de 18 años Ref. 216.

Ocho requisitos para hacer el trámite

Planilla de solicitud de pasaporte: Obtenida del sistema del SAIME. Acta de nacimiento del menor: Copia certificada. Cédula de identidad del menor: Original y copia, si aplica por edad. Cédula de identidad de ambos padres o representantes: Original y copia. Pasaporte anterior del menor (en caso de renovación): Original y copia de la página biográfica. Constancia de datos filiatorios: Si no se cuenta con cédula, presentar original y copia de la constancia emitida por el SAIME. Autorización notariada: Si uno de los padres no puede asistir, se requiere una autorización notariada, o en su defecto, una autorización judicial. Pago de la tasa consular: El monto y la forma de pago deben consultarse en la página web del SAIME o del consulado donde se realizará el trámite.

Es importante recordar, que el niño, niña o adolescente deberá estar acompañado de uno de sus padres, quien podrá hacer el trámite sin la presencia del otro por tratarse de una solicitud que garantiza el derecho a la identificación del menor.

