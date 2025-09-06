Saime: haz esto si te graduaste de bachiller y tu cédula no aparece en el sistema de la OPSU

De acuerdo a un video difundido en la red social Instagram, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), respondió una serie de inquietudes referente a varios temas a los venezolanos.
1. Si tengo un error en la cédula, ¿qué debo hacer?
R.: Ingresar a la página web del Saime, seleccionar la opción de editar Datos civiles, corregirlos y solicitar una cita en su oficina más cercana con el soporte correspondiente.
2. Soy soltera pero en el sistema aparezco como casada, ¿cómo puedo solventar este inconveniente?.
R: Asistir a la oficina más cercana y consignar carta explicativa, copia de la cédula de identidad y carta de soltería notariada.
3. Me acabo de graduar de bachiller y la cédula no aparece registrada en la OPSU, ¿qué hago?.
R: Debe ingresar a la página web y solicitar una certificación de Datos para luego consignar en el ente correspondiente.
4. Mi hijo es 33 millones y su cédula aún no aparece en el sistema. ¿Cómo lo soluciono?
R: Debe dirigirse a la oficina más cercana, consignando la copia de cédula de identidad, acta de nacimiento y una carta de explicación de motivos.
5. Si renové mi cédula hace menos de seis meses y me la robaron ¿puedo asistir al operativo del sábado?
R: Si si número de cédula se encuentra en el rango de 22 a 32 millones, si puede asistir.
6. El Banco no reconoce mi huella, ¿cómo puedo resolver este inconveniente?.
R: Tiene que ingresar a la página web y solicitar una certificación de Datos para luego consignar en el ente correspondiente.
¿Cuáles son los precios de los pasaportes ?
Pasaporte ordinario
- 3 meses a 3 años de edad: 120 dólares.
- Desde los 3 hasta los 17 años de edad: 164 dólares.
- Mayores de 18 años de edad: 216 dólares.
Pasaporte habilitado
- 3 meses a 3 años de edad: 290 dólares.
- Desde los 3 hasta los 17 años de edad: 310 dólares.
- Mayores de 18 años de edad: 350 dólares.
