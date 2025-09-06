El fin de una norma: la decisión que deja a los pasajeros sin compensación por retrasos y cancelaciones en EE.UU

Suscríbete a nuestros canales

El anuncio reciente del gobierno de Donald Trump pone fin a la obligación impuesta a las aerolíneas de compensar a los usuarios por cancelaciones o retrasos en ciertos vuelos.

Esta decisión afecta la regulación que había implementado la administración de Joe Biden, que buscaba asegurar una mayor protección para los pasajeros afectados por estos inconvenientes en sus itinerarios.

La información fue obtenida del portal web de Telemundo, donde se detalla que el Departamento de Transporte de Estados Unidos publicó un documento oficial anunciando que retirará el Aviso Anticipado de Propuesta de Normativa (ANPRM).

Esta normativa exigía a las aerolíneas proveer planes de atención al cliente, que incluían compensaciones como comidas, cambios de reserva y transporte alternativo, cuando la causa de cancelaciones o retrasos era atribuible a la aerolínea.

Cambios en la regulación de compensación a pasajeros

El ANPRM planteaba que las aerolíneas debían ofrecer un pago que oscilaba entre 200 y 775 dólares a los pasajeros afectados por demoras o cancelaciones bajo control de la compañía.

Según datos oficiales, aproximadamente el 22% de los vuelos nacionales entre mayo de 2021 y mayo de 2025 experimentaron retrasos o cancelaciones por diversas causas, muchas de ellas relacionadas con la operación interna de las aerolíneas.

El sector aerocomercial ha valorado favorablemente la decisión. Airlines For America, grupo que representa a compañías como United y Delta, sostuvo que la revisión de esta regulación elimina cargas innecesarias que no resolvían problemas significativos para los clientes.

Peter Cerdá, presidente de Airlines For America, declaró: "Nos alienta que este Departamento de Transporte esté revisando regulaciones innecesarias y onerosas que exceden su autoridad y no resuelven asuntos importantes para nuestros clientes".

Por su parte, una autoridad del Departamento de Transporte señaló que la medida se toma "en consonancia con las prioridades del Departamento y la administración", y confirmó el retiro formal del ANPRM para aliviar la carga regulatoria sobre las aerolíneas.

El contexto de esta medida se enmarca en un periodo en el que más de 15 millones de pasajeros se vieron afectados por cancelaciones y más de 116 millones por retrasos en vuelos entre mediados de 2021 y 2022, según datos gubernamentales recientes.

