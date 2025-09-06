Adiós a los impuestos: condado de EE.UU. confirma un alivio fiscal histórico de hasta $14.000 para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Un condado de Florida se prepara para implementar un significativo alivio fiscal que beneficiará a sus residentes a partir de 2026, con un ahorro promedio en impuestos que podría alcanzar los $14,000 por contribuyente.

Esta medida ha generado atención a nivel estatal y nacional debido al impacto económico que representa para quienes residen en la zona.

La información fue obtenida a través del portal web de noticias especializadas en economía y finanzas. Los datos detallan que este alivio fiscal se encuentra entre los más altos registrados en el país y está respaldado por un plan aprobado por las autoridades locales.

El gobernador Ron DeSantis reafirmó su compromiso con la reducción de la carga tributaria en Florida, señalando: “Desde que asumí el cargo, hemos impulsado una disciplina fiscal que permite un alivio récord a las familias. Este presupuesto es un ejemplo claro de responsabilidad y búsqueda de un futuro sostenible para el estado. Estamos enfocados en eliminar impuestos excesivos y brindar un entorno más favorable para los residentes”

Condado con mayor ahorro y variaciones regionales

El foco de este alivio se encuentra en Collier, un condado que lidera la lista de reducciones tributarias en Estados Unidos para el próximo año. Los residentes de esta región podrán beneficiarse con un recorte promedio de 14,314 dólares en sus impuestos.

Otras áreas del estado también experimentarán disminuciones, aunque en menor medida, con casos como Monroe y Palm Beach, que verán recortes de $13,363 y $12,030 respectivamente. Miami-Dade y Osceola presentan beneficios menores, con cifras aproximadas de $5,873 y $1,323.

Las diferencias notables entre los condados evidencian un impacto fiscal heterogéneo dentro del estado, reflejando distintas políticas y capacidades de ahorro tributario entre las regiones.

Impacto y proyección del alivio fiscal en Florida

Este plan se presenta como una estrategia para fortalecer la economía local y atraer contribuyentes con mayores ingresos, consolidando la posición del estado como un lugar competitivo en materia fiscal.

Aunque el ahorro inicial es significativo, se estima que la reducción en beneficios fiscales podría moderarse en los años siguientes.

El alivio proyectado refuerza el atractivo fiscal de Florida para quienes buscan optimizar sus finanzas personales y aportará beneficios directos a la economía regional, orientados a incentivar el consumo y la inversión dentro de estas comunidades.

