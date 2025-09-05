Aerolíneas de Florida podrían implementar un cambio radical: a quiénes afecta y de qué trata

Suscríbete a nuestros canales

Los pasajeros que sufren retrasos o cancelaciones saben lo frustrante que puede ser la incertidumbre, esperando durante horas en los aeropuertos sin saber qué está pasando.

Esta falta de comunicación clara por parte de las aerolíneas en EEUU a menudo deja a los viajeros varados, sin información sobre el motivo de la demora, la nueva hora de salida o las opciones de compensación.

Para abordar este problema, dos los legisladores de Florida Laurel Lee y Rick Sco, presentaron ante el Congreso una nueva medida que busca terminar con este tipo de experiencias.

¿Cuál es la nueva ley?

Esta iniciativa es la Ley FLIGHT, que significa “Ley de Información Logística Frecuente para Viajeros Retenidos o en Tierra”.

Su objetivo principal es asegurar que los pasajeros reciban notificaciones inmediatas y precisas sobre cualquier interrupción en sus vuelos.

La ley establece que las aerolíneas deben proporcionar, de manera oportuna, el motivo de la demora, la hora estimada de salida y las opciones disponibles para los pasajeros, como compensaciones o reubicación en otros vuelos.

La necesidad de la Ley FLIGHT en EEUU

La medida, que responde a un récord de 66.675 quejas en 2024, establecería una comunicación continua y clara.

Actualmente, solo el 78,10% de los vuelos en Estados Unidos llegan a tiempo, lo que demuestra la necesidad de una reforma. La propuesta exige que las aerolíneas envíen un aviso inicial a los 15 minutos de un retraso, seguido de actualizaciones constantes cada 15 minutos a través de texto o correo electrónico.

Aunque el proyecto aún está en sus primeras fases y necesita apoyo en el Congreso, su objetivo es claro: hacer que los viajes aéreos sean más predecibles y menos estresantes para millones de personas.

Beneficios y consecuencias de la nueva ley

La implementación de esta ley representaría un cambio significativo en la protección de los derechos de los consumidores. Se espera que mejore la experiencia de viaje y obligue a las aerolíneas a ser más transparentes y eficientes.

Sin embargo, algunas voces, como la Asociación de Transporte Aéreo de América (A4A), expresaron su preocupación de que los costos operativos de las aerolíneas puedan aumentar, lo que podría afectar la rentabilidad del sector.

El impacto de las demoras en cifras

Las interrupciones en los viajes aéreos no son solo una molestia personal, sino un problema masivo con un alto costo económico.

Según datos del Departamento de Transporte de EEUU (DOT), la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) y la Asociación de Transporte A4A, se estima que en 2024 las demoras y cancelaciones afectaron a más de 10 millones de pasajeros en los Estados Unidos.

El costo total para la industria de la aviación a causa de estas interrupciones se calcula en unos 30 mil millones de dólares al año, una cifra que refleja la magnitud del problema.

La Ley FLIGHT busca reducir significativamente estos números, con la meta de disminuir las demoras y cancelaciones en un 10% en los próximos cinco años, lo que podría generar un ahorro de 5 mil millones de dólares anuales para los consumidores.

