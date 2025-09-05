Un futuro sin impuestos: así es el plan que podría eliminar el property tax en estado clave de EE.UU

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lleva adelante un proyecto fiscal que implica la eliminación del impuesto a la propiedad en Florida, una propuesta que apunta a transformar el sistema tributario del estado.

Esta medida busca reducir la carga impositiva para familias y zonas comerciales, mientras se promueve una gestión pública más eficiente bajo principios conservadores.

Según información obtenida del portal web oficial, esta reforma no solo considera la supresión de este impuesto local sino también el fortalecimiento de mecanismos para una administración pública más transparente y responsable.

Antecedentes y contexto de la medida

Actualmente, los impuestos sobre la propiedad constituyen una fuente principal de ingresos para los gobiernos municipales, utilizados para financiar escuelas, seguridad y servicios públicos.

Sin embargo, para DeSantis y sus colaboradores, este cobro representa una carga económica que limita la autonomía de los contribuyentes y encarece la propiedad para residentes y empresarios.

Complementariamente, se implementa el programa Florida DOGE (Department of Government Efficiency), que establece auditorías estrictas en gobiernos locales para asegurar la transparencia y sancionar irregularidades.

Esto forma parte de una estrategia integral para reducir el gasto público innecesario y justificar la eliminación gradual del impuesto.

Detalles de la propuesta: así afectará a los involucrados

Un componente inmediato de la iniciativa es la entrega de bonos de hasta 1,000 dólares a propietarios de viviendas con la exención homestead durante 2025, destinados a compensar los impuestos escolares correspondientes. Más de 5 millones de propiedades se verán beneficiadas con esta bonificación, que se financiará con el superávit estatal sin afectar los recursos escolares.

Para 2026, el plan contempla la posibilidad de eliminar totalmente el impuesto a la propiedad, sujeto a la aprobación de una enmienda constitucional por parte de los votantes.

Se estima que esta supresión podría requerir aumentos compensatorios en otros impuestos, como el impuesto a las ventas, para mantener el financiamiento de servicios públicos esenciales.

En diversos municipios, sin embargo, existen posturas divergentes; algunos localidades planean incrementos significativos en sus tasas, lo que refleja una tensión entre las políticas estatales y las gestiones locales.

La medida forma parte de un paquete más amplio de reformas fiscales aprobadas recientemente, que incluyen la eliminación del impuesto a las ventas sobre alquileres comerciales y reducciones en tasas para alquileres residenciales de corto plazo, consolidando a Florida como un estado con menor presión tributaria en comparación con otros estados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube