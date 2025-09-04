Fin a la obligatoriedad: ¿Por qué Florida planea eliminar los mandatos de vacunas?

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Florida eliminará los mandatos de vacunas. Este anuncio se produce en un momento de disensión dentro del gobierno de Donald Trump sobre la eficacia de algunas vacunas.

La notificación se produjo durante un evento donde el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el establecimiento de la comisión Florida Make America Healthy Again.

La iniciativa se alinea con el gobierno de Donald Trump y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Según DeSantis, la comisión se enfocará en la libertad médica, el consentimiento informado, los derechos de los padres y la innovación del mercado.

¿Cuál es la postura del gobierno de Florida sobre la vacunación?

El cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, anunció que trabajará para poner fin a los mandatos de vacunación.

En el evento, Ladapo declaró: "Cada uno de ellos están equivocados y rebosan de desdén y esclavitud. ¿Quién soy yo, o cualquier otra persona, para decirte qué debes introducir en tu cuerpo?".

¿Cuál es la novedad con esta medida?

El estado de Florida podría ser el primero en eliminar la obligatoriedad de las vacunas. Todo esto se desarrolla en un momento de gran división en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una agencia que el gobierno de Trump critica.

La semana pasada, el presidente despidió a la directora de los CDC por su oposición a Kennedy Jr.

¿Qué ocurre con la eficacia de las vacunas?

El gobierno de Trump ha puesto en entredicho la eficacia de algunas vacunas. El lunes, el presidente les pidió a las farmacéuticas publicar la tasa de éxito de sus vacunas contra el COVID-19.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las vacunas han salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años e impulsa a continuar con los esquemas de inmunización para .

El Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP) de los CDC a finales de junio aprobó con las mayoría de los votos, la aplicación de dosis en vacunas para niños, jóvenes y adultos.

