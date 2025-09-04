¡Triple amenaza climática! Estos son los huracanes y tormentas que se acercan a EE. UU. ¿qué les espera?

Suscríbete a nuestros canales

Tres fenómenos meteorológicos, que incluyen huracanes y ondas tropicales, captan la atención de los meteorólogos a medida que avanza la temporada de tormentas.

En el Atlántico, una onda tropical al suroeste de Cabo Verde tiene potencial para convertirse en la tormenta tropical Gabrielle y, posteriormente, en huracán en los próximos días según informa el Centro Nacional de Huracanes (NOAA).

Mientras tanto, en el Pacífico, el huracán Lorena avanza hacia las costas de México, y el huracán Kiko se aproxima a Hawái.

Pronósticos

El Centro Nacional de Huracanes ha señalado que el sistema en el Atlántico se mueve hacia el oeste a una velocidad de 24 km/h y, aunque el aire seco podría frenar su fortalecimiento, la mayoría de los pronósticos sugieren que podría convertirse en una tormenta tropical este fin de semana.

Por su parte, el huracán Lorena, ubicado a unos 160 kilómetros de Cabo San Lucas, trae fuertes lluvias que podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Baja California y Sonora, México.

El huracán Kiko, el tercer fenómeno, será vigilado por su posible impacto directo en Hawái, donde se espera que se acerque a las islas en la próxima semana.

Previsiones

Ante la amenaza de estos eventos, es importante que los ciudadanos tomen precauciones y tenga a la mano los números de emergencia de sus respectivas localidades.

Prepare un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios y medicinas.

Manténgase informado a través de los canales oficiales, como el Centro Nacional de Huracanes, para conocer la evolución de las tormentas.

Asegure las pertenencias que pueda llevar el viento y revise el estado de su vivienda. Si vive en una zona de riesgo de inundación, considere evacuar a un lugar seguro.

Tenga un plan familiar de emergencia, que incluya una ruta de evacuación y un punto de encuentro, es una herramienta importante para estos casos.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Si se encuentra en medio de un evento climático, mantenga la calma y siga las indicaciones de las autoridades. No intente cruzar zonas inundadas ni conducir por carreteras anegadas. Si tiene que salir de casa, apague la electricidad y el gas.

Para cualquier emergencia, use los números de teléfono oficiales de protección civil y servicios de emergencia de su localidad. Recuerde que la seguridad es lo más importante. La Cruz Roja Internacional y otras agencias de ayuda humanitaria también ofrecen apoyo en caso de desastre.

