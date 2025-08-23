¡Buenas noticias! Viajeros de Florida celebran la reapertura de esta ruta directa: es un destino popular

Suscríbete a nuestros canales

American Airlines anunció el regreso de su una ruta popular entre sus usuarios a partir del 29 de marzo de 2026, según informó el Tiempo.

Esta decisión marca un cambio significativo en el panorama de los vuelos internacionales, ya que la aerolínea había cerrado esta ruta en 2019.

El nuevo servicio utilizará un avión Boeing 787 y será el único vuelo sin escalas entre ambas ciudades, lo que facilitará el acceso a Europa para los viajeros desde el sur de Estados Unidos.

Ruta esperada

Se trata de la ruta Miami, Florida, y Milán, Italia. Además de la ruta a Milán, American Airlines ya ofrece vuelos directos a Roma desde Miami.

El próximo año, la aerolínea ampliará su oferta transatlántica a cinco destinos, que incluyen Barcelona, Londres y Madrid.

La compañía también planea introducir hasta tres vuelos diarios entre Buenos Aires y Miami en 2026, lo que coincide con el Mundial de Fútbol.

MIA

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) es uno de los más transitados del país y se prepara para recibir a un mayor número de pasajeros con la incorporación de estos nuevos vuelos.

Las autoridades locales aprobaron la creación de dos salas privadas para siestas, equipadas con camas, Wi-Fi y tecnología de cancelación de ruido.

El aeropuerto espera que la primera sala abra a finales de noviembre y ofrecerá acceso exclusivo a pasajeros que presenten sus boletos, con un costo de entre $30 y $60 por hora.

