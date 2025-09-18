Municipios de Caracas sancionan por sacar la basura fuera del horario: conozca el monto de las multas

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de mantener la limpieza en Caracas, cada municipio tiene ordenanzas que regulan la recolección de desechos sólidos o basura; y multas por incumplir las normas.

En el municipio Libertador, la empresa Supra Caracas recolecta la basura en el horario comprendido de 6:00 am a 7:00 am y de 5:00 pm a 5:30 pm.

“Arrojar basura fuera del horario, en vía pública, en espacios no autorizados, como parques o jardines, verter residuos contaminantes, o quemar basura que genere contaminación ambiental”, son causales de multa según la Ordenanza para Convivencia ciudadana, civismo y justicia de Paz Comunal.

Las sanciones equivalen a 30 veces el valor de la moneda de mayor denominación vigente publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV), el euro.

Multas por dejar basura en la calle y fuera de horario son costosas

En los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo, la empresa que recoge los desechos es Fospuca, antes de las 8: 00 am.

En el municipio Baruta, el Plan de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos establece dónde debe ubicarse la basura, días y horarios.

Por arrojar residuos a la vía pública, las sanciones varían de 10 UT a 50 UT; y por infracciones graves, de 50 UT a 150 UT.

Está prohibido colocar en espacios públicos residuos y desechos sólidos fuera del horario para su recolección.

En el municipio Chacao, las personas no podrán lanzar a la vía pública los desechos, quemarlos, o incumplir el horario de recolección previsto.

El monto de las multas oscila entre 30 y 75 veces la moneda de mayor valor publicada por el BCV.

En el Municipio El Hatillo, la Ordenanza Ecológica de Convivencia Ciudadana prohíbe arrojar basura en lugares no autorizados. Las sanciones son por 1.000 UT.

En el municipio Sucre el Instituto Municipal Autónomo de Protección y Saneamiento Ambiental de Sucre (Imapsas) regula la recolección, transporte y reciclaje de los desechos.

