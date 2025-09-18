Tasa de criminalidad en Venezuela: Diosdado Cabello revela las cifras

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reveló cifras de la tasa de criminalidad en Venezuela.

Durante la emisión 543 del programa televisivo El Mazo Dando, el funcionario compartió los detalles, refiere una NDP.

Tasa de criminalidad en Venezuela

De acuerdo con Cabello, el país presenta 2.2 delitos por cada 100 mil habitantes.

En este sentido, el también Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, destacó que en Venezuela "estamos alrededor de 2.2 delitos por cada 100,000 habitantes”, dijo.

Congratulo el accionar civil de los venezolanos que, a pesar de sus diferencias ideológicas, tienen la capacidad de compartir desde el respeto y la tolerancia.

De enero a julio de 2024: así se redujo el índice delictivo en Venezuela

A través de un contacto con VTV, el exministro Remigio Ceballos informó la reducción del 23,5 % durante este 2024 del acumulado de los índices delictivos desde el 1 de enero hasta el 7 de julio.

Así mismo, destacó que mediante la Gran Misión Cuadrantes de Paz, el país ha avanzado en la lucha directa y permanente contra el delito.

Destacó que en materia del combate activo contra las drogas, se ha “superado la incautación de 25 toneladas de drogas, mediante ocho operativos diversos, superando en más de un 5% el registro de incautaciones en comparación al año anterior”.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube