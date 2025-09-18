Epic Universe en jaque: los detalles de la muerte de un hombre en la montaña rusa Stardust Racers

Suscríbete a nuestros canales

Un lamentable suceso se registró en la nueva montaña rusa Stardust Racers del parque Epic Universe de Universal Orlando, Estados Unidos (EEUU).

Un hombre murió después de perder el conocimiento en la atracción inaugurada este año.

Los detalles de la muerte de un hombre en la montaña rusa Stardust Racers

Según la Oficina del Alguacil del Condado de Orange, el visitante, de unos 30 años, fue atendido por personal de emergencia y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.



Universal Orlando informó que la atracción permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y que colabora con las autoridades.



Hasta el momento no se han reportado fallas técnicas en la montaña rusa, que abrió al público en mayo y alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora (62 millas) en un recorrido de doble pista, reseña EFE.



El fallecido perdió el conocimiento al bajar de la atracción y no pudo ser reanimado.



La Oficina del Alguacil indicó que la investigación continúa y que la causa oficial de la muerte será determinada tras los exámenes forenses.



Se trata de una atracción de trenes doble con un recorrido de casi una milla (1,6 kilómetros) con inversiones y un sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes "compiten" en paralelo.



Universal Orlando Resort calificó lo ocurrido como un "evento trágico" y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

