Atención: peligroso desafío viral de TikTok ya tiene víctimas

El "desafío del Benadryl", un reto viral que impulsa a los jóvenes a consumir una cantidad excesiva de un medicamento antihistamínico para inducir alucinaciones, ha cobrado una nueva víctima.

Una adolescente en Carolina del Sur, en Estados Unidos, estuvo al borde de la muerte por sobredosis, lo que reaviva el debate sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales en la seguridad de los menores.

La madre de la joven relató que su hija, tras tomar una gran cantidad del fármaco, comenzó a alucinar y sus pulsaciones se elevaron a casi 200 por minuto.

La menor reveló que un amigo la había incitado a participar en el desafío.

Su madre intentó reportar los videos del reto en TikTok, pero descubrió que, según las normas de la aplicación, el contenido no violaba las políticas de la plataforma.

Un reto mortal con antecedentes

Esta no es la primera vez que un adolescente sufre consecuencias por este reto.

En agosto de 2020, una joven de 15 años en Oklahoma perdió la vida por sobredosis de Benadryl. En abril de 2023, un menor de 13 años en Ohio también falleció por la misma causa.

La gravedad del desafío ha llevado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU. (FDA) a emitir una advertencia pública.

La agencia instó a no consumir más pastillas que la "dosis indicada en la etiqueta, ya que hacerlo puede causar graves problemas", y recomendó buscar atención médica de inmediato en casos de alucinaciones, convulsiones, o problemas respiratorios.

El caso de la adolescente en Carolina del Sur subraya una cuestión clave: el papel de las plataformas digitales.

A pesar de los daños, el contenido de estos retos virales sigue disponible y accesible para los menores, lo que plantea preguntas sobre la efectividad de las políticas de moderación de contenido y la responsabilidad de las compañías en proteger a sus usuarios más vulnerables.





