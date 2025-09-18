El cine flotante que deslumbra a Manhattan: conozca la nueva tendencia de verano en el río Hudson

Suscríbete a nuestros canales

Durante las noches del verano neoyorquino, una propuesta cultural ha captado la atención tanto de locales como de turistas. Se trata de funciones de cine que se realizan en plataformas sobre el río Hudson, brindando a los asistentes una experiencia distinta al fusionar entretenimiento audiovisual con un escenario natural y urbano impactante.

Esta modalidad ha ido ganando espacio como una alternativa de ocio frente a las tradicionales salas cerradas. La información fue obtenida del portal web de Infobae quien destaca que esta iniciativa busca rescatar tanto aspectos culturales como paisajísticos, atrayendo a un público diverso.

Una propuesta sobre el agua

El cine flotante se desarrolla sobre plataformas especialmente acondicionadas que flotan en el río, desde las cuales el público puede disfrutar una selección variada de películas, que incluyen clásicos, estrenos y actividades temáticas.

Las estructuras están equipadas con pantallas de gran formato y sonido de alta fidelidad para garantizar la calidad audiovisual incluso con las condiciones abiertas del entorno acuático.

Además, se habilitan áreas para descanso y picnics que optimizan la experiencia.

La organización de estas funciones implica una logística cuidada, pues las plataformas deben ser ancladas en puntos estratégicos que favorecen la accesibilidad y las vistas panorámicas de Manhattan.

La seguridad es prioritaria, con la implementación de barandillas, presencia de personal especializado y límites de aforo para garantizar el orden y bienestar durante las proyecciones.

El acceso a estas funciones se gestiona mediante la venta anticipada de entradas, con precios que varían según la jornada y la programación. Se reservan cupos gratuitos en algunas ocasiones para residentes o colectivos específicos, buscando asegurar la inclusión del público.

La demanda suele ser alta, especialmente en noches con películas de gran popularidad o fechas especiales. Para mayor información sobre horarios, precios y reservas, se recomienda consultar portales especializados en eventos culturales y turismo de Nueva York.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube