¡Buenas noticias! El Boletín de Visas anuncia avances para la residencia permanente

El Boletín de Visas del Departamento de Estado de Estados Unidos. ha traído buenas noticias para los inmigrantes que esperan la residencia permanente, en su último boletín.

En el documento se incluyen los tiempos de espera para las solicitudes de residencia permanente por empleo y para los familiares de residentes permanentes.

La demora en el otorgamiento de la residencia se debe a que las categorías de visas tienen un límite cada año.

¿Cuáles son los avances en el boletín?

La categoría EB-5 para India se adelantó casi 15 meses, del 15 de noviembre de 2019 al 1 de febrero de 2021. La categoría F2A para India se adelantó del 1 de septiembre de 2022 al 1 de febrero de 2024.

El boletín es sumamente importante para los inmigrantes, ya que les indica el tiempo de espera que les queda para los trámites finales de ajuste de estatus migratorio. Los avances en este documento de visas son significativos.

¿Qué se sabe de las categorías EB?

Otras categorías EB para India y China también han tenido avances. Además, se muestra un avance moderado en octubre para las categorías EB-2 y EB-3 para India y China.

Mientras tanto, el DOF para las categorías EB-1 a EB-3 avanzó en muchas categorías, algunas con un avance de más de un año.

¿Qué es el boletín de visas?

El Boletín de Visas es un informe mensual publicado por el Departamento de Estado de los EEUU. Su función principal es indicar a los solicitantes de visas de inmigrante o de la Green Card cuándo pueden proceder con su proceso.

Es como una lista de espera oficial: te dice si tu turno ha llegado o no, según el tipo de visa que solicitas y tu país de origen.

El gobierno de EEUU tiene un límite anual de visas de inmigrante que puede emitir. El Boletín de Visas gestiona esa demanda y asegura que las visas se emitan en el orden correcto y sin exceder las cuotas legales.

Funciona como un semáforo que indica si el proceso puede seguir adelante.

