ServiceNow abre sede en West Palm Beach y genera 850 empleo: descubre cuál es el atractivo salario

En un paso que refuerza el liderazgo económico de Florida, la empresa global de tecnología ServiceNow ha anunciado la apertura de su nueva sede regional y un centro de innovación en West Palm Beach.

Esta expansión tan significativa, celebrada por el gobernador Ron DeSantis, traerá consigo más de 50 millones de dólares en inversión privada y generará cientos de empleos de alta calidad para los residentes de la región.

La inversión de ServiceNow en el condado de Palm Beach representa un hito importante para el sector tecnológico del sur de Florida.

Según lo declarado por el gobernador DeSantis, la compañía espera crear más de 850 nuevos puestos de trabajo, con un salario promedio de 170.000 dólares.

Este compromiso convierte a ServiceNow en uno de los empleadores más importantes de la región, ofreciendo oportunidades de carrera con salarios que superan con creces el promedio estatal y local.

La llegada de la compañía subraya el éxito de la política económica del estado, que atrae a empresas de tecnología de primer nivel y fomenta un entorno propicio para el crecimiento y la innovación.

Florida: un destino estratégico para la innovación tecnológica

La decisión de ServiceNow de establecerse en West Palm Beach no es una coincidencia. Florida ha forjado una sólida reputación como un centro de innovación y desarrollo empresarial, gracias a su clima fiscal favorable, una fuerza laboral en constante crecimiento y un compromiso firme con la infraestructura y la educación.

El centro de innovación de ServiceNow se centrará en tecnologías de datos seguros, un área fundamental para el futuro del sector tecnológico.

Este enfoque no solo generará empleos, sino que también colocará a Florida en la vanguardia de las industrias del mañana.

El gobernador DeSantis, quien se siente orgulloso de liderar esta inversión, dio la bienvenida a la compañía y a las oportunidades que traerá.

"Florida sigue siendo un líder en oportunidades económicas. Hoy, me complace anunciar la significativa inversión de ServiceNow en el sur de Florida y dar la bienvenida a las oportunidades que creará para los floridanos", afirmó DeSantis.

¿Qué impacto tendrá la creación de estos nuevos empleos en Florida?

El impacto de la llegada de ServiceNow se sentirá en toda la economía local. Este centro de innovación no solo ofrecerá empleo a ingenieros y desarrolladores, sino que también dará un gran impulso a una variedad de sectores de apoyo, desde la construcción y el sector inmobiliario hasta el comercio minorista y los servicios.

La inversión de 50 millones de dólares en capital privado es una clara señal de la confianza que tiene ServiceNow en el potencial del mercado de Florida, reseña La Nación.

Esta confianza, respaldada por un crecimiento económico constante y una fuerza laboral calificada, refuerza la posición del estado como un imán para las grandes empresas del mundo.

La expansión de ServiceNow es un claro indicativo de que Florida no solo atrae a nuevos residentes, sino también a las empresas que están creando un futuro próspero para todos.

