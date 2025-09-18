Batman Day 2025: todo lo que puedes hacer gratis para celebrar al héroe de Gotham en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Este 20 de septiembre, Estados Unidos se prepara para conmemorar el Batman Day 2025 con actividades especiales, promociones en tiendas, lanzamientos editoriales y eventos temáticos.

DC Entertainment y Warner Bros. Discovery lideran la celebración con una programación que abarca desde recorridos por estudios hasta regalos en videojuegos y cómics exclusivos.

Batman Day: ¿qué actividades están previstas para este año?

La tienda Third Eye Comics, con sedes en Maryland y Virginia, ofrecerá descuentos del 20 % en mercancía relacionada con Batman. Además, regalará cómics como Batman Gotham, Batman y Robin Año 1 y Batman Año 2 a quienes compren productos.

Los visitantes que asistan disfrazados recibirán paquetes especiales con artículos del personaje. Las promociones estarán disponibles desde las 11 a. m. en todas sus sucursales.

Sucursales en Maryland:

Annapolis cómics: 209 Chinquapin Round Rd

College Park: 4744 Cherry Hill Rd College Park, MD

Lexington Park 45315 Alton Ln California, MD

Waldorf 12522 Mattawaman Dr. Waldorf, MD

Sucursales en Virginia

Short pump 11575 Broad St Richmond, VA

Mechanicsville 6102 Brashier Blvd H Mechanicsville, VA

Recorrido temático en Warner Bros. Studio Tour Hollywood

Warner Bros. abrirá sus estudios en California para una experiencia inmersiva centrada en Batman. Los asistentes podrán ver trajes originales, Batimóviles y accesorios de archivo.

El recorrido incluye una proyección especial de Batman Forever con introducción del productor Michael Uslan. Además, se entregará una copia gratuita de Batman & Robin Year One #1 (hasta agotar existencias).

Cómics, videojuegos y plataformas digitales

DC publicará ediciones especiales como Absolute Batman #1 y una réplica de Batman #1 de 1940. Estas estarán disponibles en tiendas participantes, con portadas variantes y bocetos en blanco.

DC Universe Infinite ofrecerá contenido gratuito centrado en Batman durante todo septiembre. La tienda DC lanzará nuevos productos inspirados en distintas épocas del personaje.

Estrenos animados y videojuegos conmemorativos

Warner Bros. Animation estrenará la serie BAT-FAM en Prime Video este otoño. La historia sigue a Damian Wayne como Pequeño Batman junto a Alfred y nuevos personajes.

LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro, anunciado por Warner Bros. Games, incluirá el Batitraje de la Edad de Oro. El juego se lanzará en 2026 para consolas y PC.

Iniciativas educativas y sociales

Warner Bros. Discovery y Boys & Girls Clubs of America presentarán el programa Story Lab con temática de Batman. La iniciativa busca fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en más de 5.500 clubes juveniles.

El currículo se distribuirá a nivel nacional con actividades presenciales y virtuales. La propuesta incluye incentivos, formación para el personal y recursos digitales para jóvenes narradores.

