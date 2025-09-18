Comprar una casa 2025: la semana que permite ahorrarse más de $15.000 en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El mercado inmobiliario estadounidense muestra señales de equilibrio en 2025. Realtor.com identifica una ventana clave para comprar una casa 2025 con menos competencia y mejores precios.

Aunque las tasas de interés no siguen patrones estacionales, los datos revelan que ciertos días ofrecen condiciones más favorables para quienes buscan adquirir vivienda este año.

Comprar una casa 2025: ¿cuándo es el momento más ventajoso?

Según el informe anual de Realtor.com, la semana del 12 al 18 de octubre representa la mejor oportunidad para comprar una casa en 2025.

Durante esos días, los compradores encontrarán 32,6 % más de propiedades en venta y 30,6 % menos competencia que en otros momentos del año.

Además, los precios de venta se ubican en promedio 3,4 % por debajo de los picos estacionales. Esto se traduce en un ahorro potencial de más de $15.000 en viviendas con precios medios cercanos a los $439.450.

Inventario, tiempo en el mercado y oportunidades de negociación

Las propiedades suelen permanecer dos semanas más en el mercado durante octubre. Este factor permite a los compradores negociar con mayor margen y tomar decisiones menos apresuradas.

Realtor, según Fox analizó seis métricas clave entre 2018 y 2024: precios, inventario, nuevas propiedades, tiempo en el mercado, demanda y reducciones. Las tasas de interés no se incluyeron por su comportamiento no estacional.

Variaciones regionales: ¿qué pasa en Nueva York, Miami o Chicago?

Aunque la mayoría de las 50 áreas metropolitanas coinciden con el pico nacional de octubre, algunas ciudades presentan condiciones óptimas en fechas distintas. Nueva York, Chicago y Filadelfia anticipan su mejor momento en septiembre.

Por otro lado, mercados como Miami y Tampa alcanzan su punto más favorable en diciembre. Houston, Los Ángeles y Washington, DC se alinean con la semana nacional del 12 al 18 de octubre.

Contexto económico: tasas de interés y señales de la Fed

La Reserva Federal anunció recientemente un recorte de 0,25 puntos en su tasa de interés clave. Además, anticipa dos recortes adicionales antes de finalizar el año, lo que podría beneficiar a los compradores.

Este ajuste responde a presiones económicas y riesgos laborales. Aunque los recortes no afectan directamente la estacionalidad del mercado, sí influyen en la capacidad de financiamiento.

Octubre ofrece una ventana estratégica para comprar vivienda

Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com, afirma que 2025 es el año más favorable para los compradores en casi una década. “El mercado ofrece algo que no se veía desde hace años: opciones”, señaló.

Con más inventario, precios moderados y menor competencia, octubre se perfila como el mes clave para quienes buscan comprar una casa 2025 en Estados Unidos.

