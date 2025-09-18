Mascotas en aduana: lo que debes saber antes de cruzar con tu perro o gato a Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aclaró que los perros, gatos y tortugas ingresan a Estados Unidos libres de impuestos.

En cambio, otras mascotas pueden estar sujetas a un arancel aduanero, aunque en ciertos casos pueden incluirse dentro de la exención personal, siempre que acompañen al viajero y sean importadas para uso personal y no con fines de venta.

La CBP remite a los viajeros al Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que detalla los pasos para cumplir con la normativa al momento de ingresar con una mascota.

Requisitos sanitarios y trámites previos

APHIS advierte que el cumplimiento de los requisitos toma tiempo y no debe dejarse para última hora, ya que en algunos casos se exige completar certificados de salud, vacunas o documentos de importación y exportación.

Además, aclara que no todos los animales pueden ingresar bajo la categoría de “mascota”.

Por ejemplo, si se transporta semen o embriones de animales, o si el animal se considera ganado o ave de corral, las regulaciones son distintas.

Qué animales califican como mascotas

De acuerdo con APHIS, los siguientes sí entran en la categoría de mascota:

Perros

Gatos

Hurones

Conejos

Roedores

Erizos y tenrecs

Reptiles

Anfibios

Aves (con ciertas restricciones)

En el caso de las aves, no todas califican como mascotas. Especies como pollos, patos, gansos, pavos, faisanes, codornices, cisnes o palomas se consideran aves de corral y tienen regulaciones específicas debido a que pueden transmitir enfermedades que afectan a la industria avícola estadounidense.

La CBP y APHIS mantienen información actualizada en sus portales oficiales para quienes planeen viajar con animales de compañía, a fin de garantizar que el proceso de entrada cumpla con los requisitos legales y sanitarios de Estados Unidos.

