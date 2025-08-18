Trump revela acuerdos de la reunión con Zelenski: ¿hay condiciones para poner fin a la guerra?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, e indicó que el avance hacia la resolución pacífica del conflicto con Rusia podría definirse en un plazo de "una o dos semanas".

El anuncio se realizó en una reunión de alto nivel en la Casa Blanca con líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Este calendario sugiere un enfoque por etapas para determinar si se puede alcanzar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades, informó EFE.

Durante el encuentro, que incluyó a figuras como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente Trump subrayó la urgencia de detener la violencia. Según sus declaraciones, se busca evitar que "horribles combates continúen y tenemos que seguir haciendo lo posible para que acaben".

EEUU con expectativas de lograr un acuerdo de paz

Por su parte, Trump expresó optimismo sobre las posibilidades de un acuerdo. "Creo que hay dos partes dispuestas (a alcanzar la paz), y eso suele ser una buena noticia. Pero quiero llegar a un acuerdo", afirmó.

Reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente con los líderes involucrados para explorar todas las vías posibles. "Iremos juntos de la mano y veremos si se puede lograr. Es posible que no se pueda. Por otro lado, es posible que sí, y que se salven miles y miles de vidas cada semana", agregó.

¿Hay garantías de seguridad?

La reunión, que contó con la presencia de líderes como el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, abordó temas cruciales para un posible acuerdo de paz. Trump aseguró que su reciente reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, fue productiva. En dicho encuentro, según el mandatario estadounidense, Putin mostró disposición para aceptar "garantías de seguridad europeas y de Estados Unidos a Ucrania frente a Rusia".

Además, el presidente estadounidense señaló que es necesario debatir un posible intercambio de territorios, en referencia a las regiones de Donetsk y Lugansk. Sin embargo, Zelenski ha calificado esta propuesta de intolerable e inconstitucional.

La reunión en Washington contó con la presencia del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

