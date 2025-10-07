Atentado contra Daniel Noboa: imágenes y detalles sobre el ataque a tiros a la caravana presidencial

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 7 de octubre, fue atacado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuando se trasladaba en una caravana oficial por la provincia de Cañar, donde tenía previsto anunciar y supervisar obras de agua potable y alcantarillado.

La información la dio a conocer la Presidencia, indicando que un grupo de personas lanzó piedras y disparos contra los vehículos del convoy en el cantón Tambo, cuando la comitiva se dirigía hacia el estadio local para participar en el evento oficial, refiere Infobae.

Anto esto, el Gobierno presentó una denuncia por tentativa de asesinato contra el presidente de la República.

“A las 2:41 de la tarde presentamos la denuncia por tentativa de asesinato en el cantón Tambo, cuando el presidente se aprestaba a participar en el evento. Aparecieron alrededor de 500 personas que lanzaron piedras y también hay signos de bala en el carro del presidente”, afirmó.

La presidencia insistió en que “el vehículo del Señor Presidente recibió impactos de piedras y posibles balas que están en análisis de criminalística”.

Pese a esta situación, Noboa logró llegar a su destino donde cumplió con toda la agenda prevista, que incluyó la entrega del sistema de alcantarillado de Sigsihuayco, la supervisión de los avances de la planta de tratamiento de aguas residuales y la firma de un convenio para construir un nuevo sistema de alcantarillado en Quilloac.

En el lugar, el presidente de Ecuador vinculó este hecho con sectores que, según dijo, buscan evitar reformas políticas en el país.

“A diferencia de quienes no quieren una nueva Constitución, ni reducir el número de asambleístas, ni que los recursos públicos lleguen a la gente, nosotros buscamos el camino democrático. Hay quienes quieren mantener el poder en unos pocos espacios y dañan la vida de la mayoría de ecuatorianos para conseguirlo”, dijo el mandatario.

Personas capturadas

La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, precisó que cinco personas fueron detenidas en el lugar y que serán procesadas por terrorismo.

“Esto no lo vamos a permitir. Ecuador dice sí a la paz, sí al trabajo. Estas clases de manifestaciones violentas no son las que el país necesita en un momento de progreso y desarrollo”, agregó.

Según la funcionaria, la audiencia de flagrancia para los detenidos se instalaría esta misma tarde.

El ataque se produjo en medio de un clima de tensión política y social marcado por las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el fin del subsidio al diésel, que ya cumplen su tercera semana.

A pesar de ello, Manzano aseguró que “las comunidades ancestrales no están involucradas”, sino que “son células criminales las que están provocando estos actos de terrorismo”.