Suscríbete a nuestros canales

Tras 31 años evadiendo a la justicia internacional, la larga fuga del libanés Ali Zaki Hage Jalil llegó a su fin. El principal sospechoso del devastador atentado aéreo de 1994 ocurrido en Panamá, fue finalmente capturado en la Isla de Margarita, del estado Nueva Esparta, poniendo final a un caso que había permanecido estancado durante décadas.

La detención del sujeto representa un logro de cooperación internacional y el cierre de un círculo para los familiares de las víctimas.

Ahora, la atención se centra en el proceso de extradición. Las autoridades panameñas han confirmado el arresto y se espera que inicien los procedimientos diplomáticos y judiciales necesarios para trasladar al sospechoso a Panamá, donde finalmente enfrentaría un juicio por su presunta responsabilidad en el ataque.

El crimen que sacudió a Centroamérica

El 19 de julio de 1994, el cielo panameño fue testigo de otra tragedia: la explosión de un avión de pasajeros. En el suceso murieron 21 personas, incluyendo 12 empresarios judíos que viajaban a la capital panameña, marcando un episodio de terror que la Fiscalía Superior de Descarga de Panamá vinculó al terrorismo internacional.

La coincidencia de fechas y la naturaleza de las víctimas siempre han sugerido una conexión regional en la ola de ataques de julio de 1994. Ali Zaki Hage Jalil fue identificado como el presunto autor material del atentado aéreo, pero logró evadir la captura, convirtiéndose en un fantasma para las autoridades.

La captura del libanés no solo reaviva la memoria de las víctimas de 1994, sino que también ofrece la esperanza de una sentencia en un caso que, por 31 años, simbolizó la frustración ante el terrorismo no resuelto.

Sobre el sujeto pesan las imputaciones por delitos contra la vida y la integridad personal, homicidio doloso y delito contra la seguridad colectiva, contra los medios de transporte y de comunicación.

Visita nuestras secciones de Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube