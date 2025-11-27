Vendedores de tamales regresan a las calles de Chicago ¿Terminó la Operación Midway Blitz?

Suscríbete a nuestros canales

En las calles de La Villita, al oeste de Chicago, se observa de nuevo la venta de tamales tras varios meses de operativos migratorios que limitaron la actividad de los ambulantes. Vendedores informales retoman sus puestos en esquinas habituales como la calle 26, donde antes las redadas generaron ausencias prolongadas.

Vendedores retoman actividad, clientes y residentes reaccionan

La señora Alicia Méndez, vendedora de tamales en la calle 26 desde hace diez años en La Villita, comentó a cerca de su regreso a su negocio de tamales:

"Pues, durante tres semanas no estuvimos saliendo. Apenas empezamos hoy otra vez. Tenemos que salir a trabajar"

Otros vendedores mencionan que ajustaron horarios y rutas durante ese período para evitar detenciones.

Fernando González, cliente habitual que consume tamales en La Villita, expresó preocupación durante la ausencia de los vendedores y ahora nota mayor movimiento.

“Vine varios días y no estaba la señora y entonces como que uno se preocupa un poco porque ellos también tienen derecho de salir adelante”, dijo.

Leodegario García, residente local, señaló que la gente sale con más confianza.

“Gracias a Dios que ya todo está mejorando. La gente sale con más confianza, sin miedo de la migra”, agregó.

¿Ha terminado el Operativo Midway Blitz en Chicago?

En total, la Operación Midway Blitz en Chicago contabilizó 1,500 detenciones hasta octubre de 2025, cifra que incluye arrestos reportados desde septiembre, de las cuales solo 16 personas, tenían antecedentes penales según datos oficiales. Por esta razón, ocurrió un repliegue estratégico para evaluar resultados y ajustar los procedimientos injustificados.

Por otra parte, órdenes judiciales han ordenado la liberación de detenidos por incumplimientos legales en el proceso, lo que restringe la capacidad de mantener operativos tan agresivos.

De igual forma, más de 200 agentes de CBP de la Operación Midway Blitz fueron trasladaron desde Chicago a Charlotte (Carolina del Norte) y Nueva Orleans, dejando operaciones ICE locales en curso pero con un menor contingente federal. El director interino de ICE en Chicago, Russ Hott, regresó a su puesto permanente en Washington DC a mediados de octubre.

De manera tal, que las redadas estan siendo reducidas a su mínima expresión en Chicago, razón por la cual, la población comienza a sentir un poco de seguridad de salir a las calles a sus actividades habituales.

