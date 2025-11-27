Chicago abre sus pistas de hielo al aire libre: ¿Cuál es la mejor opción para tu familia?

Suscríbete a nuestros canales

La llegada del invierno activa el entusiasmo por el patinaje estacional en Chicago, y este año, la palabra clave patinaje sobre hielo se siente más presente que nunca gracias a la apertura de múltiples pistas distribuidas por los suburbios.

Con el reciente descenso de temperaturas y nieve en el pronóstico, varias instalaciones se preparan para recibir a familias, atletas y visitantes durante la temporada invernal.

Pistas ya abiertas y ubicaciones con fecha confirmada

La pista de los Chicago Wolves en Parkway Bank Park, ubicada en 5501 Park Place, Rosemont, abrió sus puertas del 26 de noviembre al 25 de enero.

La entrada es gratuita y el alquiler de patines cuesta $8, aunque quienes tengan patines propios pueden llevarlos sin costo adicional.

En Naperville, la nueva pista de patinaje del Block 59 —situada en 404 Illinois Route 59— abrió el 20 de noviembre y operará hasta el 18 de enero, convirtiéndose en una de las novedades más atractivas de la temporada.

Mientras tanto, el Centro Recreativo Familiar Weinberg, en 305 Randolph Street, Glencoe, habilitará sus dos pistas refrigeradas desde el Viernes Negro hasta finales de febrero.

Pistas que dependen del clima y opciones comunitarias

El Distrito de Parques de Oak Park opera dos pistas al aire libre en Longfellow Park y Taylor Park, ambas aún cerradas por condiciones climáticas, aunque el estado se actualiza en tiempo real en su sitio web.

En Arlington Heights, los parques Frontier, Heritage y Pioneer ofrecerán hielo del 15 de diciembre al 15 de febrero, siempre que el clima lo permita.

El Citizens Park de Barrington, ubicado en 511 North Lake Zurich Road, abre su pista diariamente durante la temporada, sujeto a inspección cada mañana. El distrito actualiza información a través del 847-381-0687.

La pista comunitaria de Oak Brook, en 1510 Forest Gate Road, ofrece acceso gratuito y cuenta con iluminación elevada y subterránea, aunque no tiene supervisión.

Otras ubicaciones

En Evergreen Park, la pista Daniel V. Capuano en Yukich Fields (89th St. y South Kedzie Ave.) abrirá en diciembre, con tarifas entre $4 y $8 y alquiler de patines por $5.

Finalmente, la pista Winter Wonderland en Orland Park, ubicada en 1500 West Avenue y Fun Drive, planea abrir el 29 de noviembre, siempre que las condiciones lo permitan.

