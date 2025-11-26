Chicago Thanksgiving Parade: restricciones de tránsito, desvíos y recomendaciones para conductores este 27 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Este 27 de noviembre Estados Unidos (EEUU) estará celebrando oficialmente el Día de Acción de Gracias 2025, Thanksgivibg Day, debido a ello suelen realizarse diferentes eventos que involucran grandes espacios públicos, incluyendo arterias viales.

Este es el caso del Chicago Thanksgiving Parade, la cual es una de las tradiciones festivas más antiguas y queridas de la ciudad.

El 91.º Desfile Anual del Día de Acción de Gracias de Chicago se estará llevando a cabo de 8:00 am a 11:00 am, en State Street, viajando en dirección norte desde Ida B. Wells Drive (antes Congress Parkway) hasta Randolph Street.

Habrá despliegue de carrozas gigantes, bandas de marcha y actuaciones que son fácilmente visibles públicamente y de forma gratuita.

Recorre la emblemática State Street, desde Ida B. Wells Drive hacia el norte hasta Randolph Street, en el corazón del centro de Chicago (The Loop).

Este es el período de cierre de calles intermitente y estacionamiento restringido en el área más amplia del Loop.

El cierre de State Street dentro del recorrido (Ida B. Wells a Randolph) estará activo durante estas horas.

Área del Loop (Roosevelt Road hasta Wacker Drive, y Wells Street hasta Michigan Avenue): restricciones de tráfico y estacionamiento, aproximadamente de 5:00 a.m. a 2:00 p.m.

Se esperan restricciones de estacionamiento y posibles cierres intermitentes en las calles adyacentes a la ruta para facilitar el tráfico.

Recomendaciones y consideraciones

Puede encontrar un lugar gratuito en cualquier punto a lo largo de State Street entre Ida B. Wells Drive y Randolph Street. Se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar.

- Tenga en cuenta que, la Policía de Chicago suele aplicar los cierres de forma gradual a partir de las 5:00 a.m. para garantizar la seguridad y el montaje.

- Las vías reabren progresivamente después de que el último carro alegórico haya pasado y el área haya sido despejada, generalmente alrededor de las 2:00 p.m. para las calles principales.

- Debido a que State Street es una arteria principal, espere desvíos significativos en las rutas de autobuses de la CTA (Chicago Transit Authority) que pasan por el Loop.

De hecho, los organizadores y la ciudad recomiendan encarecidamente usar el tren (L-train) de la CTA en lugar del autobús o el coche.

