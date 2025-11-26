EEUU activa nueva opción para acelerar el trámite de la visa no inmigrante: estos ciudadanos deben viajar a Panamá

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos ha lanzado una nueva opción para tramitar la visa americana no inmigrante (B1/B2) de manera más rápida para los ciudadanos colombianos, designando a la Ciudad de Panamá como la Sección Consular de apoyo.

Esta iniciativa surge como respuesta a la alta demanda y tiene como objetivo reducir los tiempos de espera para las entrevistas consulares.

El programa está pensado especialmente para colombianos que necesitan la visa de turismo o negocios (B1/B2), en particular aquellos que planean asistir a eventos importantes como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A partir del 4 de noviembre de 2025, los solicitantes podrán comenzar el proceso aprovechando la disponibilidad de citas en la Embajada estadounidense en Panamá, lo que les ofrece una opción exprés en comparación con los tiempos de espera en Colombia uu otros países, reseña El Tiempo.

El proceso clave: cómo aplicar desde Panamá

Si eres un ciudadano colombiano que quiere gestionar su solicitud en Panamá, aquí te explicamos cómo hacerlo.

El proceso oficial implica seguir estos pasos detallados:

1. Abrir una cuenta: Primero, necesitas crear un perfil en el sistema de citas de la Embajada de Estados Unidos en Panamá a través de su portal oficial.

No olvides abonar la tarifa de solicitud de visa, que actualmente es de $185.00 USD para las visas B1/B2. Ten en cuenta que los pagos realizados anteriormente en Colombia no se pueden transferir. 4. Programar la cita: A continuación, agenda tu entrevista presencial en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá, eligiendo la fecha que mejor se ajuste a tu disponibilidad.

Si tu visa es aprobada, la Embajada retendrá tu pasaporte para estampar el visado, y podrás recogerlo aproximadamente una semana después, indica El Tiempo.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la visa exprés?

Para que el trámite avance, el solicitante debe asegurarse de que su pasaporte esté vigente por al menos seis meses después de la fecha de estadía planeada en Estados Unidos, además de tener la página de confirmación del DS-160 y una fotografía reciente.

Las autoridades consulares subrayan la importancia de que los solicitantes gestionen su perfil en el nuevo portal de citas, ya que esto les ayudará a evitar gastos innecesarios o caer en fraudes.

También recuerdan que la visa B1/B2 permite la entrada al país por motivos de turismo o negocios, pero solo por un tiempo limitado, que generalmente es de hasta 180 días.

